Audi A3 Allstreet 1.5 TFSI e S tronic 204 ίππων: Ετοιμο για όλα! - Real.gr

Οταν είδα στον επίσημο τιμοκατάλογο την τιμή του Audi A3 Allstreet TFSI e S tronic PHEV 204 ίππων (49.980 ευρώ), αναρωτήθηκα ποιο άλλο μοντέλο της πολυτελούς γερμανικής φίρμας θα μπορούσε να επιλέξει ο υποψήφιος αγοραστής με τα ίδια χρήματα.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Καθώς τώρα λανσάρεται η νέα γενιά του SUV Audi Q3, αναζήτησα τις τιμές πώλησης και διαπίστωσα ότι το Audi A3 PHEV έχει παραπλήσια τιμή με το νέο Q3 e-hybrid S tronic PHEV 272 ίππων(50.980 ευρώ) και με το Q3 Sportback e-hybrid S tronic PHEV 272 ίππων (52.580 ευρώ).

Η πρώτη αξιολόγηση, με βασικό δείκτη το κόστος αγοράς, δίνει περισσότερους πόντους στο νέο Audi Q3 που είναι και SUV. Ομως, ύστερα από μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του ευθύβολου crossover Audi A3 με εξελιγμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας PHEV, κατέταξα αυτό το γερμανικό μοντέλο στη λίστα με τις καλύτερες και πληρέστερες προτάσεις για το αυτοκίνητο που θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο αστικό περιβάλλον και είναι ετοιμοπόλεμο για να σας πάει στην Ξάνθη ξεκούραστο, με ασφάλεια και σε χρόνο-ρεκόρ. Σας διαβεβαιώνω ότι η Audi είναι εγγύηση στην άνεση και στην απόδοση.

Το Audi A3 PHEV με τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 TFSI evo2 150 ίππων, τον ηλεκτροκινητήρα 85 kW και με την ανεκτίμητη συνδυασμένη ροπή 350 Nm αρέσει για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχήν εξασφαλίζει μεγάλη οικονομία στο κόστος για τα καύσιμα γιατί οι μηχανικοί της premium μάρκας εξασφάλισαν μια από τις μεγαλύτερες αυτονομίες σε αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Στα χέρια μου, με πλήρη φόρτιση της μπαταρίας διένυσε 130 χλμ., την καλύτερη επίδοση στη κατηγορία των premium PHEV! Οι αστικές διαδρομές έγιναν με συνεχή χρήση του κλιματισμού και τηρώντας τα όρια ταχύτητας. Δεν κατανάλωσε ούτε ένα λίτρο βενζίνης προσφέροντας τα ευπρόσδεκτα αγαθά της ηλεκτροκίνησης (ησυχία, απουσία επιδράσεων από τη λειτουργία μηχανικών τμημάτων, άμεση επιτάχυνση, ταχύτητα έως 140 χλμ./ώρα και ανώτερη αίσθηση στην οδήγηση). Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στην οικιακή φόρτιση είναι περίπου 3 ευρώ για 100 χλμ. με σταθερή τιμή ανά kwh. Η τακτική φόρτιση θέτει στο περιθώριο τα πρατήρια καυσίμων, τα παιχνίδια με τις τιμές της βενζίνης και τις νοθείες.

Επίσης, ένα από τα μεγαλύτερα ατού του πεντάπορτου αυτοκινήτου με την ενδυμασία Allstreet είναι η εξαιρετική οδική συμπεριφορά. Πατάει αποφασιστικά στον δρόμο σαν ελέφαντας. Στις στροφές δεν νιώθεις τον όγκο του και, κυρίως, το αυξημένο βάρος λόγω της μπαταρίας (1.683 κιλά). Αντιδρά σαν ένα εξελιγμένο καρτ, είναι ένα από τα πιο ισορροπημένα μοντέλα της Audi. Δεν κουράζει τον οδηγό, προσφέρει μια από τις καλύτερες θέσεις οδήγησης. Ελάχιστες στιγμές αναζήτησα την υψηλή θεώρηση του δρόμου που προσφέρει ένα υπερυψωμένο SUV.

Ειλικρινά, μου φάνηκαν λίγοι οι 204 ίπποι όταν το σύγκρινα με τα ανταγωνιστικά PHEV. Αλλά όταν διαπίστωσα τον τρόπο που γκαζώνει αβίαστα σε κάθε διαδρομή, το λάτρεψα. Επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 7,4’’ και τελική 225 χλμ./ώρα. Τα σημαντικότερα, όμως, στοιχεία της τεχνολογικής του υποδομής είναι η επίτευξη της γραμμικής απόδοσης και η εξαιρετική μεταφορά της ενέργειας στους τροχούς. Αν είχε καλύτερη τιμή πώλησης, περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες και μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο (280 λίτρα) θα ήταν ακόμη πιο ψηλά στη λίστα μου.

Ωστόσο το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όσους θέλουν ένα compact αυτοκίνητο με υψηλά οδηγοκεντρικά χαρακτηριστικά, ευέλικτο και με χαμηλό κόστος χρήσης, λόγω της ηλεκτρικής κίνησης.