Audi Q3: Γερμανική πολυτέλεια - Real.gr

Ξεκίνησε και στην Ελλάδα η εφαρμογή του πιο φιλόδοξου προγράμματος της Audi.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η Kosmocar λανσάρει το ολοκαίνουργιο μοντέλο Q3 και αλλάζει το σκηνικό στη δημοφιλέστερη κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων.

Η είσοδος της τρίτης γενιάς του Audi Q3, μήκους 4,53 μ. στην κατηγορία των C SUV είναι το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς στη συγκεκριμένη πολυτελή κατηγορία, καθώς το γερμανικό μοντέλο συνδυάζει την premium ποιότητα με την τεχνολογική πρωτοπορία και την καθημερινή πρακτικότητα. Αντιμετωπίζει τα επίσης γερμανικά πολυτελή μοντέλα BMW X1 (πρώτη στα premium C SUV με 1.932 πωλήσεις το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου) και τη Mercedes-Benz GLA (δεύτερη με 996 πωλήσεις). Το απερχόμενο Audi Q3 ήταν στην τρίτη θέση με 634 πωλήσεις.

Η Kosmocar έχει στόχο την πρώτη θέση στην κατηγορία των premium C SUV. Δύσκολη αποστολή αλλά η αμιγώς ελληνική εταιρεία έχει αποδείξει την ικανότητά της να κυριαρχεί στην αγορά.

Η σκληρή μάχη των τιμών πώλησης και του εξοπλισμού είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα επιτελεία των πολυτελών γερμανικών μαρκών μετρούν ακόμη και την ανάσα τους. Το νέο Audi Q3 έχει αρχική τιμή 41.980 ευρώ (Q3 SUV Advanced 1.5 TFSI Hybrid S tronic 150 ίπποι), η BMW X1 κοστίζει 42.070 ευρώ (Drive 20i 1.5 170 ίπποι) και η Mercedes-Benz GLA κοστολογείται 45.450 ευρώ (GLA 180 Style 136+13 ίπποι).

Το κάθε ένα πολυτελές μοντέλο έχει ισχυρά ατού για να ενισχύσει την εμπορική καριέρα του. Να τονίσω ότι αποτελούν τους πιο προβεβλημένους φάρους της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης και πως είναι ένας από τους πρώτους στόχους των κινεζικών μοντέλων. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και οι υποψήφιοι αγοραστές καλούνται να στηρίξουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η γκάμα του νέου Audi Q3 απαρτίζεται από τρεις εκδόσεις: 1.5 TFSI 150 ίπποι, mild hybrid, Cylinder on Demand, S tronic 7 σχέσεων, από 41.980 ευρώ. 2.0 TDI 150 ίπποι, ροπή 360 Nm, S tronic 7 σχέσεων, από 49.980 ευρώ. Advanced 1.5 e-hybrid PHEV 272 ίπποι S tronic 6 σχέσεων, από 50.980 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής παρουσίασης είχα την ευκαιρία να οδηγήσω το Audi Q3 SUV 1.5 TFSI 150 ίππων, mild hybrid, Cod, S tronic 7 σχέσεων, στα νότια προάστια. Διαπίστωσα ότι μετά τις στιλιστικές παρεμβάσεις έχει αποκτήσει εντυπωσιακή εμφάνιση.

Μου έκανε εντύπωση η νέα διαμόρφωση του cockpit που είναι σαν μια ενιαία ψηφιακή σκηνή: Audi Virtual Cockpit 11,9’’ και MMI Touch 12,8’’ σε καμπυλωμένη διάταξη, με καθαρή τυπογραφία και απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας. Η νέα μονάδα χειρισμών στο τιμόνι εισάγει δύο μοχλούς, έναν για επιλογή σχέσεων και έναν για φώτα/υαλοκαθαριστήρες, εξασφαλίζοντας ευκολότερο χειρισμό και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Νέα υψηλά στάνταρ στην ποιότητα των υλικών, που ένα μεγάλο ποσοστό τους είναι ανακυκλώσιμα. Αναβαθμισμένη εργονομία.

Το μοτέρ έχει ραφιναριστεί και παράγει χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, σε σχέση με το αρχικό. Η ηχομόνωση είναι σημαντικά βελτιωμένη. Η οδική συμπεριφορά όπως πρέπει να είναι σε ένα αυθεντικό Audi. Προβλέψιμη, ασφαλής, επικουρούμενη από τα πιο σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και προνοητική. Κινείται με εξαιρετικό τρόπο, δεν κουράζει τον οδηγό στην πόλη, το σύστημα διεύθυνσης είναι ακριβές και με τη σωστή δόση υποβοήθησης. Η πολυτελής αίσθηση είναι σαφής κάθε στιγμή. Η ομάδα του τιμονιέρη Αρη Αραβανή (ο πιο επιτυχημένος μάνατζερ του κλάδου που έφερε την Toyota στην υψηλότερη βαθμίδα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς) βρίσκεται μπροστά σε μία ακόμη μεγάλη επιτυχία.