Aυτοκίνητο: Το Hyundai IONIQ 5 ανακηρύχθηκε παγκόσμιο αυτοκίνητο του 2022

Το Hyundai IONIQ 5 κατέκτησε την κορυφή των βραβείων World Car Awards 2022, με το αμιγώς ηλεκτρικό crossover να ανακηρύσσεται World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year και World Car Design of the Year. Τα αποτελέσματα των World Car Awards ανακοινώθηκαν σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης (NYIAS).