Black Friday από την Peugeot - Real.gr

Ενα από τα επιτεύγματα της Peugeot στην ελληνική αγορά είναι η καθιέρωση εδώ και χρόνια του θεσμού Black Friday.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η γαλλική φίρμα έφερε πρώτη στην αγορά τον θεσμό, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους οδηγούς να αποκτήσουν σε χαμηλότερη τιμή αυτοκίνητο υψηλών προδιαγραφών με ισχυρή δόση χαρακτηριστικών από την premium κατηγορία.

Φέτος, όμως, η Peugeot προχωρά ένα ακόμη βήμα μπροστά και προσφέρει όφελος έως 8.000 ευρώ!

Στις προτάσεις της περιλαμβάνονται πολλά μοντέλα, hatchback, fastback, crossover, SUV και επαγγελματικά Van. Τα μοντέλα της Peugeot βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις των πωλήσεων, συνδυάζοντας το στυλ με την άνεση, την υψηλή τεχνολογία και τη χαρά της οδήγησης.

Το δημοφιλές hatchback Peugeot 208 που αναβάθμισε την κατηγορία Β, λανσάροντας premium στοιχεία και οδηγοκεντρική οδική συμπεριφορά, κοστίζει από 17.500 ευρώ. Αυτή η τιμή αφορά την έκδοση με τον κινητήρα 1.2 Turbo 100 ίππων στην έκδοση Style.

Μια ακόμη δελεαστική προσφορά της Peugeot είναι η καθιέρωση νέας χαμηλότερης τιμής για το best seller SUV 2008. Οσοι εισέλθουν στην οικογένεια των SUV της Peugeot με 19.900 ευρώ θα αποκτήσουν την έκδοση 1.2 Turbo 100 ίππων Style.

Για όσους θέλουν οικονομία και άνεση στην καθημερινή οδήγηση, συνολικά 7 Hybrid μοντέλα προσφέρονται με το έξυπνο υβριδικό σύστημα 48 V που παρέχει και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση.

Το σύστημα MHEV (χωρίς πολλά εξαρτήματα, υψηλή τάση και μεγάλη μπαταρία που καταλαμβάνει χώρο) λειτουργεί με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση τουλάχιστον για το 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικό περιβάλλον, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση και τις εκπομπές. Μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου τα μοντέλα της Peugeot έχουν όφελος έως 8.000 ευρώ.