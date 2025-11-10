BMW M235 xDrive Gran Coupe: Γεννημένη για οδηγούς - Real.gr

Σε 44 ημέρες θα έχουμε Χριστούγεννα και πολλοί οδηγοί θα βρίσκονται με την οικογένειά τους και τους φίλους τους μακριά από την ανυπόφορη Αθήνα και τα δαιδαλώδη μεγάλα αστικά κέντρα.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ανάμεσά τους θα είναι και μερικοί που δεν θα βλέπουν τη στιγμή να καθίσουν στη θέση του οδηγού και να ακούσουν το μοτέρ του πολυτελούς αυτοκινήτου να τους υποδέχεται με τον γνωστό και μοναδικό ήχο του.

Οσοι όμως έχουν την οικονομική άνεση και την προνοητικότητα, θα κρατούν στα χέρια τους το ψηφιακό κλειδί μαύρου χρώματος της ανυπέρβλητης BMW M235 xDrive Gran Coupé.

Το αυτοκίνητο που φτιάχτηκε για τον πραγματικό οδηγό κάνει «παπάδες» στον δρόμο, δεν σκιάζεται ούτε από τα πιο εξελιγμένα, αποστειρωμένα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και -το σημαντικότερο- προσφέρει στον οδηγό το… μεδούλι της αυτοκίνησης.

Και επειδή θα αναρωτηθείτε πόσο κάνει το γερμανικό υπερόπλο, σας ενημερώνω ότι δεν έχει άκρως απαγορευτική τιμή για όσους κοπίασαν το 2025, πήγε καλά η δουλειά τους, καθώς και για όσους μάζεψαν λεφτά για να νιώσουν τη δύναμη των 300 γερμανικών αλόγων και την αξεπέραστη οδηγοκεντρική συμπεριφορά που μόνο η BMW μπορεί να προσφέρει.

Με 60.200 ευρώ το χριστουγεννιάτικο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, στα Ζαγοροχώρια, στα Ιωάννινα και όπου αλλού τραβάει η ψυχή σας θα είναι διαφορετικό και συναρπαστικό.

Μια συμβουλή: αν δεν μπορείτε να το αγοράσετε -ούτε εγώ έχω την δυνατότητα- να αποφύγετε το δωρεάν test drive που θα σας προτείνουν ο Γιώργος Σπανός και ο Σφακιανάκης.

Μην πάτε στην έκθεση, μην μπείτε σε αυτό το αυτοκίνητο. Αφήστε την πρόκληση για μία άλλη φορά που το πορτοφόλι θα έχει ανθήσει.

Ομολογώ ότι δεν ήθελα να παραδώσω την BMW M235 xDrive Gran Coupé στον εξαιρετικό συνεργάτη Κωνσταντίνο Διαμαντή, Corporate Communications & Governmental Affairs BMW Group Hellas. Με έχει συνεπάρει, τη βλέπω στα όνειρά μου και την τοποθέτησα στη λίστα των αυτοκινήτων με ψυχή.

Αυτή η δημιουργία της BMW έγινε με την οπτική γωνία που ξετρελαίνει τους πραγματικούς οδηγούς. Ο,τι και να άγγιξα, ό,τι και να αξιολόγησα, δημιουργεί συνειρμούς και άκρατη επιθυμία. Οπως όταν είμαστε παιδιά και θαυμάζαμε την αυθεντική πάστα σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς που δεν χρησιμοποιούσε πρόσθετες χημικές ουσίες και έφτιαχνε τα γλυκά με αυθεντικά υλικά.

Αυθεντικά υλικά έχει και το αυτοκίνητο που σε πηγαίνει μέχρι τη Νίκαια της Γαλλίας για να το δοκιμάσεις στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στο Σεντ Τροπέ.

Η BMW M235 xDrive Gran Coupé βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας και διαθέτει σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά επιδόσεων. Ο τετρακύλινδρος κινητήρας των 300 ίππων μεταφέρει την ισχύ στον δρόμο στάνταρ μέσω ενός 7τάχυτου κιβωτίου Steptronic διπλού συμπλέκτη. Αυτό το μοντέλο της BMW M επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε 4,9’’.

Η προσαρμοζόμενη ανάρτηση, η οποία αποτελεί ένα στάνταρ χαρακτηριστικό και ενισχύει την ευελιξία καθώς και την άνεση σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, διαθέτει μηχανικά ελεγχόμενα αμορτισέρ μεταβλητής απόσβεσης με βάση τη συχνότητα των κραδασμών.

Το πρόσφατα σχεδιασμένο εσωτερικό χρησιμοποιεί επενδύσεις χωρίς δέρμα (στάνταρ). Οι δυναμικά φωτιζόμενες εσωτερικές επενδύσεις από φρεζαρισμένο αλουμίνιο συμβάλλουν επίσης στην κομψή και σπορ premium ατμόσφαιρα του αυτοκινήτου. Το BMW Curved Display και ο νέας σχεδίασης επιλογέας ταχυτήτων υπογραμμίζουν τον καινοτόμο χαρακτήρα του εσωτερικού.

Τα νέας σχεδίασης καθίσματα προσφέρουν υψηλό επίπεδο άνεσης σε μακρινά ταξίδια. Δεν κατέγραψα κάποια σημαντική παρατήρηση.