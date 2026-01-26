Citroen: Απόσυρση τώρα! - Real.gr

Ο όμιλος Συγγελίδη υιοθετεί την πιο σημαντική ενέργεια που θα έπρεπε να έχει σαν σημαία η ελληνική κυβέρνηση.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ο ελληνικός όμιλος, που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον τομέα των πωλήσεων των καινούργιων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά, παροτρύνει τους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα σαραβαλάκια τους.

Μέσω της Citroen Ελλάς -της πρώτης μάρκας που απέκτησε ο όμιλος Συγγελίδη στη μακροχρόνια παρουσία του στην ελληνική αγορά- καθιέρωσε το νέο πρόγραμμα «Απόσυρση από τη Citroen», μια ολοκληρωμένη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση που κάνει πιο προσιτή από ποτέ την απόκτηση ενός νέου μοντέλου της γαλλικής φίρμας.

Το όφελος είναι πολλαπλό, γιατί εκτός με την ανανέωση του γερασμένου στόλου, μειώνεται η ποσότητα των επικίνδυνων ρύπων και αυξάνεται η οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων), στην Ελλάδα κυκλοφορούν 5.740.000 επιβατικά και Ι.Χ. Από αυτά, τα 4.100.000 Ι.Χ. έχουν ηλικία άνω των 15 ετών και αποτελούν το 70% στου συνολικού στόλου.

Ο κάτοχος ενός παλαιού και ρυπογόνου αυτοκινήτου, με μειωμένο επίπεδο ασφάλειας και αυξημένο κόστος χρήσης, τώρα έχει τη δυνατότητα να φωτογραφίσει για τελευταία φορά το σαραβαλάκι του και να το δώσει στο δίκτυο της Citroen Ελλάς για ανακύκλωση.

Εκτός από το οικονομικό όφελος εξαιτίας της απόσυρσης, θα αντικαταστήσει το παλαιό του όχημα με ένα νέο, σύγχρονο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο της γαλλικής μάρκας, το οποίο έχει σαφώς χαμηλότερα έξοδα (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, κατανάλωση καυσίμου, κ.λπ.).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα επιβατικά μοντέλα της μάρκας -C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross- σε κάθε διαθέσιμη έκδοση, θερμική, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική, ενώ ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια και οδική βοήθεια.

Citroen C3

Το νέο Citroen C3 είναι μοντέρνο και με δυναμικό σχεδιασμό. Eγκαινιάζει τη νέα στιλιστική γλώσσα της μάρκας και μια στάση ζωής δανεισμένη από τους κώδικες των SUV. Η έκδοση 1.2 Turbo με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται στη βάση της γκάμας. Η έκδοση Hybrid 100, χωρίς περιορισμούς φόρτισης, είναι ικανή να ολοκληρώσει σχεδόν το 50% των αστικών διαδρομών με ηλεκτρική λειτουργία. Το αμιγώς ηλεκτρικό ë-C3 προσφέρει την καλύτερη άνεση στην κατηγορία του, εύκολη ηλεκτρική εμπειρία, εξαιρετικό επίπεδο εξοπλισμού, υψηλή σχέση ποιότητας – τιμής και κατασκευάζεται στην Ευρώπη.

Περισσότερη άνεση στο αυτοκίνητο με την υιοθέτηση των αναρτήσεων Citroën Advanced Comfort, που συμπληρώνουν τα ανασχεδιασμένα καθίσματα Advanced Comfort και την αίσθηση lounge C-Zen στο ταμπλό. Περισσότερος χώρος, εύκολη πρόσβαση και ευελιξία. Ο τιμοκατάλογος ξεκινά από τα 17.300 ευρώ με προωθητική ενέργεια.

Citroen C3 Aircross

To ολοκαίνουργιο C3 Aircross, μήκους 4,39 μ., προσφέρει γενναιόδωρο χώρο για τους επιβάτες. Αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρυχωρία του στην πενταθέσια έκδοσή του, ενώ προσφέρεται πλέον και με επτά θέσεις – κάτι πρωτόγνωρο σε αυτή την κατηγορία. Ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, αρχιτεκτονική C-Zen Lounge με Head-Up Display που ενσωματώνει συστήματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας τελευταίας γενιάς. Η βασική έκδοση εξοπλίζεται με βενζινοκινητήρα 1.2 100 ίππων και με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η έκδοση Hybrid 100, 136 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο είναι μια ξεχωριστή πρόταση για ένα ευέλικτο Urban αυτοκίνητο. Χάρη στην αρθρωτή δομή της πλατφόρμας SmartCar, η οποία έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτη και να προσφέρει πολλαπλές ενεργειακές δυνατότητες, δημιουργήθηκε και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση 113 ίππων. Μπαταρία LFP (λιθίου-σιδήρου φωσφορικού) 44 kWh, αυτονομία 300 χλμ. Από 18.900 ευρώ, με προωθητική ενέργεια. Οπως πληροφορούμαστε, το πρόγραμμα «Απόσυρση από τη Citroen» έχει μεγάλη απήχηση τους υποψήφιους αγοραστές και η Citroen καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων.