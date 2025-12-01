Citroen C5 Aircross από 29.900 ευρώ - Real.gr

Τα έχει όλα και κοστίζει από 29.900 ευρώ.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η προσαρμογή της Citroen στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπου οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων δείχνουν ασυγκράτητοι, είναι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της χρονιάς.

Η εμβληματική μάρκα που εκπροσωπεί στην Ελλάδα ο όμιλος Συγγελίδη, λανσάρει το ολοκαίνουργιο C5 Aircross. Η δεύτερη γενιά είναι βασισμένη στη νέα πλατφόρμα Stellantis STLA Medium και αποτελεί μια ωδή στην άνεση. Και τι δεν έκαναν οι Γάλλοι για να αναβαθμίσουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο μέχρι τώρα την απαίτηση των οδηγών και των επιβατών για την άνεση…

Η Citroen προσφέρει το πιο άνετο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV στην κατηγορία C. Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί με τις αρχές της αρχιτεκτονικής C-Zen Lounge της μάρκας. Οι επιβάτες κάθονται σαν σε σαλόνι, με έπιπλα και υφάσματα της ίδιας ζεστής αίσθησης.

Ξεχωρίζει το Sofa Design, ένα μακρύ και ευάερο οριζόντιο ταμπλό που δημιουργεί μια ενιαία και άνετη ατμόσφαιρα, κάτι στο οποίο συμβάλλει το εκτεταμένο σύστημα ατμοσφαιρικού φωτισμού.

Τα νέα καθίσματα Citroen Advanced Comfort αποτελούν βασικό στοιχείο ευεξίας και προσφέρουν απαράμιλλη άνεση ενώ τα πλευρικά μαξιλάρια είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα.

Τα μπροστινά καθίσματα μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ηλεκτρικά σε έως και 10 θέσεις, με λειτουργία θέρμανσης, αερισμού και μασάζ. Οι πλάτες στα πίσω καθίσματα ανακλίνονται μεταξύ 21° και 33° για ιδανική στάση σώματος, ιδιαίτερα σε μεγάλα ταξίδια.

Η εξαιρετική άνεση οφείλεται και στην ανάρτηση Progressive Hydraulic Cushions, η οποία απορροφά τις ατέλειες του δρόμου, δίνοντας στο αυτοκίνητο μια αίσθηση μαγικού χαλιού ενώ παράλληλα κάνει το όχημα διασκεδαστικό στην οδήγηση.

Διαθέτει τη Waterfall, τη μεγαλύτερη κεντρική οθόνη αφής HD που έχει προσφέρει ποτέ η Stellantis η οποία είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη. Παρούσα και η τελευταία γενιά συστημάτων ψυχαγωγίας, η οποία περιλαμβάνει τη συνδεδεμένη τρισδιάστατη πλοήγηση και ένα πλήρες ηχοσύστημα.

Στον βασικό εξοπλισμό τα Apple CarPlay και Android Auto, με δύο smartphone να συνδέονται ταυτόχρονα μέσω Bluetooth και να φορτίζονται από ασύρματο φορτιστή 15 W στην κεντρική κονσόλα. Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης Hello Citroen χρησιμοποιεί εντολές φυσικής γλώσσας και μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό βοηθό που διευκολύνει την καθημερινή ζωή.

Το νέο C5 Aircross ξεχωρίζει για τη δυναμική σχεδίασή του, την εξαιρετική αεροδυναμική που προάγει την αποδοτικότητα. Προσφέρεται σε ευρύτατη γκάμα ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης, υβριδικό, plug-in υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό.

Εξαιρετική ηλεκτρική αυτονομία, τόσο στην plug-in υβριδική έκδοση (πάνω από 100 χλμ. στην πόλη) όσο και στην αμιγώς ηλεκτρική (έως 680 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP). Τιμή εκκίνησης 29.900 ευρώ, η οποία αφορά την έκδοση Hybrid 145 ίππων Automatic You.