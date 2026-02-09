Citroen e-C3 Urban από 17.900 ευρώ - Real.gr

Ενα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι οι υψηλές τιμές πώλησής τους.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η Citroen έχει αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της προσπάθειας να μειωθούν οι τιμές των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων για να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους οδηγούς να απολαύσουν τα οφέλη και την κινητικότητα μηδενικών ρύπων.

Η τελευταία κίνηση της Citroen Ελλάς είναι προς αυτή την κατεύθυνση και εκτιμώ ότι αποτελεί μια ακόμη επιτυχημένη ενέργεια που θα δώσει ισχυρό κίνητρο για όσους θέλουν να νιώσουν την ευχάριστη ηλεκτρική πρόωση.

Ετσι, η εταιρεία λανσάρει μια νέα έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού C3, την e-C3 Urban, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για το αστικό περιβάλλον, ενώ με τιμή στα 17.990 ευρώ καθιστά την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή.

Η νέα έκδοση αποτελεί την απάντηση στις καθημερινές μετακινήσεις, συμπληρώνοντας την ήδη διαθέσιμη ηλεκτρική έκδοση Comfort του C3, η οποία προσφέρει έως 320 χλμ. αυτονομίας (κύκλος WLTP).

Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων εντός πόλης και προαστίων, διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh, η οποία προσφέρει έως 212 χλμ. αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 χλμ. σε αστική χρήση.

Συμπαγής και ελαφριά, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων, εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση στην οδήγηση σε αστικό περιβάλλον. Η έκδοση Urban διαθέτει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με αυτό της έκδοσης Plus από την ήδη υπάρχουσα γκάμα του μοντέλου.

Διατίθεται στη τιμή των 17.990 ευρώ (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), που είναι χαμηλότερη από αυτή της αντίστοιχης θερμικής έκδοσης (Citroen C3 Turbo 100 ίππων manual Plus).