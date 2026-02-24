Dacia Duster και Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4: Θηρία ανήμερα - Real.gr

Δεν πίστεψα τους Γάλλους που παρουσίασαν τα νέα συστήματα παραγωγής ενέργειας και κίνησης των αναβαθμισμένων SUV Dacia Duster και Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4 κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Νίκαια τη Γαλλίας.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ολα όσα είπαν μου φάνηκαν υπερβολικά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ.

Οταν όμως ξεκίνησε η τεχνική ανάλυση για την τετρακίνηση, αναθεώρησα. Μου έκανε εντύπωση το πάθος και ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο μηχανολόγος Gerald Peters, υπεύθυνος του προγράμματος του υβριδικού συστήματος ισχύος και μετάδοσης κίνησης της Renault.

Ο ευγενικός και πράος Γάλλος μηχανολόγος με απλά λόγια και μεγάλη υπομονή απάντησε στις ερωτήσεις και διευκρίνισε όλα τα τεχνικά θέματα.

Δώσαμε ραντεβού την επόμενη ημέρα στην off road διαδρομή μεγάλης δυσκολίας για να δοκιμάσω τα επιτεύγματά του. Πράγματι νωρίς το πρωί βρισκόταν στον βάλτο, μια περιοχή με παχιά λάσπη, αργιλώδες έδαφος που κολλάει στις μπότες και δεν βγαίνει με τίποτα. Ξεκίνησα τη δοκιμή του Dacia Duster hybrid-G 150 4×4 και μπήκα προσεκτικά στον βάλτο.

Ο G. Peters παρακολουθούσε από την άλλη πλευρά χωρίς να ανησυχεί. Τα επόμενα λεπτά όμως τα είδε όλα. Εκανα το Dacia Duster hybrid-G 150 4×4 χορευτή ρωσικού μπαλέτου.

Ασταμάτητο, το έκανα ένα με την παχιά λάσπη. Πάλεψε για να βγει από τον βάλτο και τα κατάφερε. Ο G. Peters χαμογέλασε από ευχαρίστηση. Ομως δεν τον άφησα σε ησυχία γιατί έκανα τη δοκιμή και με όπισθεν.

Ζήτησα από το Dacia Duster hybrid-G 150 4×4 να κινηθεί και να βγει από τον βάλτο με την όπισθεν. Ηταν η πιο δύσκολη δοκιμασία γιατί το μεγαλύτερο βάρος είναι μπροστά. Και τι δεν έγινε.

Μας άκουσε όλο το βουνό. Το μοτέρ ούρλιαζε, η λάσπη πεταγόταν δεξιά και αριστερά, το αμάξωμα άλλαξε χρώμα, οι ρόδες γύριζαν σαν τρέλες, τα διαφορικά ήθελαν να φύγουν από τη θέση τους. Οι σένσορες έδιναν ασταμάτητα σήματα κινδύνου, οι προειδοποιήσεις κινδύνου ενεργοποιήθηκαν. Νόμιζα ότι το αυτοκίνητο θα πάρει φωτιά. Δεν έγινε τίποτα κακό.

Το αυτοκίνητο «χλόμιασε» αλλά τα κατάφερε μια χαρά και ο G. Peters έβαλε τα γέλια. Χάρηκε για το δημιούργημά του! Δεν περίμενε όμως τέτοιο σόου στον βάλτο.

Μου έκαναν εντύπωση δύο ακόμη στοιχεία: δεν μύρισαν οι μονάδες μετάδοσης της κίνησης από τις υψηλές θερμοκρασίες και δεν άκουσα ούτε ένα τσικ στα επόμενα χλμ. στο off road. Προφανώς, η ποιότητα κατασκευής είναι εξαιρετική!

Ιδια γεύση και με το μεγαλύτερο Dacia Bigster hybrid-G 150 4×4. Το προκάλεσα σε δύσκολους χωματόδρομους και σε ένα ρυάκι που είχε όχθες με μεγάλη κλίση. Θηρίο ανήμερο.

Τα Dacia Duster και Bigster hybrid-G 150 4×4 είναι μια παγκόσμια πρωτιά γιατί συνδυάζουν έναν κινητήρα 1.2 48V 140 ίππων που καταναλώνει βενζίνη και υγραέριο με έναν ηλεκτροκινητήρα πίσω 31 ίππων για να εξασφαλιστεί η τετρακίνηση.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη έξι ταχυτήτων με χειριστήρια στο τιμόνι και ο ηλεκτροκινητήρας με ένα κιβώτιο ταχυτήτων δύο ταχυτήτων, με αποσυνδεόμενο πίσω άξονα. Τα έχουν όλα και σε συμφέρουσα τιμή!

Το Dacia Duster expression hybrid-G 150 4×4​ auto κοστίζει 29.900 ευρώ και το Dacia Bigster expression hybrid-G 150 4×4 auto 32.500 ευρώ.