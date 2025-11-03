Δεύτερη γενιά VW ID - Real.gr

Η VW είναι η πρώτη ευρωπαϊκή μάρκα που λάνσαρε πλήρη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η δεύτερη γενιά του ID.3 εξοπλίζεται με το πιο πρόσφατο λογισμικό και με αναβαθμισμένα συστήματα άνεσης και υποβοήθησης.

Οι εκδόσεις More υπερτερούν καθώς περιλαμβάνουν επιπρόσθετα στοιχεία της βασικής έκδοσης: Μεταλλικό χρώμα, προηγμένα συστήματα άνεσης, ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, αλλά και ανέσεις όπως οι προβολείς IQ. LIGHT LED Matrix, το σύστημα πλοήγησης, το Park Assist Plus, η κάμερα οπισθοπορείας, το Keyless Access και τα θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι. Ηλεκτρική αυτονομία έως 597 χλμ., έως 714 χλμ. εντός πόλης. Χρόνος φόρτισης σε λιγότερο από 30 λεπτά (24- 28 λεπτά) με max ισχύ φόρτισης DC (80%). Δυνατότητα DC φόρτισης με ισχύ έως 185 kW, που σημαίνει ότι σε 10 λεπτά μπορεί να ανακτήσει έως και 204 χλμ. αυτονομίας. Παρά τις compact διαστάσεις, προσφέρει άφθονους χώρους και πορτμπαγκάζ έως 385 λίτρα.

Από 28.900 ευρώ (περιλαμβάνονται προωθητική ενέργεια, κρατική επιδότηση και όφελος απόσυρσης). Δωρεάν πακέτο φόρτισης Volkswagen ID. αξίας 840 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα ID.3 στις πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις More, με όφελος 9.500 ευρώ. Τέσσερα χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και οκτώ χρόνια εγγύηση μπαταρίας. Το ID.4 έχει αυτονομία έως 560 χλμ. σε μεικτό κύκλο / έως 722 χλμ. εντός πόλης. Μεγάλη ευρυχωρία με χώρο αποσκευών έως 543 λίτρα.

Η πρόσφατα αναβαθμισμένη έκδοση Pro έχει πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό: Σύστημα πλοήγησης, Keyless Access, σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ζάντες αλουμινίου 19’’, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι. Ετοιμοπαράδοτα ID.4 στις εκδόσεις Pro & Pro More με όφελος 10.500 ευρώ. Μηδενικός φόρος εταιρικής χρήσης (στις εκδόσεις Pro / Pro More / Pro 4 Motion). Από 35.000 ευρώ. Δωρεάν πακέτο φόρτισης Volkswagen ID. αξίας 840 ευρώ. Το ID.5 από 41.500 ευρώ.