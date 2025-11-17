DFSK 500 από 18.900 ευρώ - Real.gr

Το δημοφιλές DFSK 500 γίνεται πιο προσιτό από ποτέ λόγω της Black Friday.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Το ευρύχωρο C-SUV, με κινητήρα 1.5 και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, είναι ετοιμοπαράδοτο, υποστηρίζεται με έξι χρόνια εγγύηση και έχει αρχική τιμή 18.900 ευρώ.

Το DFSK 500, κλείνοντας έναν χρόνο παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχει ήδη αποδείξει ότι το ευρύχωρο, αξιόπιστο και πλήρως εξοπλισμένο SUV δεν χρειάζεται να είναι ακριβό. Ομως, αυτόν τον Νοέμβριο, η απόκτηση ενός DFSK 500 γίνεται ακόμα πιο εύκολη, χάρη στη νέα προσφορά Black Friday.

Το νεανικό C-SUV μήκους 4,38 μ. φιλοξενεί πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους. Δίνει τη λύση σε όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο και άνετο οικογενειακό αυτοκίνητο σε τιμή που πλέον είναι προκλητικά χαμηλή.

Γι’ αυτήν τη Black Friday, η DFSK Hellas, μέλος του Spanos Group, προχωρά σε μείωση τιμής του πιο προσιτού μοντέλου της κατά 2.900 ευρώ σε κάθε έκδοση.

Το DFSK 500 Comfort διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει multimedia οθόνη αφής 7” με λειτουργία mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, επένδυση καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, ζάντες 17” κ.ά. Κοστίζει 18.900 ευρώ για όλο τον Νοέμβριο.

Ακόμα πλουσιότερο εξοπλισμό για ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης προσφέρει το DFSK 500 Premium, με πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικό χειρόφρενο, θερμαινόμενους καθρέφτες κ.ά. Τιμή προσφοράς 21.300 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση έξι ετών ή 150.000 χλμ., ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα, όπως ισχύει για κάθε μοντέλο της DFSK.

Η κινεζική μάρκα DFSK έχει παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες και εισάγεται και στην Ελλάδα από το Spanos Group. Ο όμιλος εταιρειών Σπανός έχει γίνει συνώνυμο της BMW και της MINI, λόγω της μακροχρόνιας εκπροσώπησης των δημοφιλών πολυτελών μαρκών. Κατέλαβε το σημαντικότερο μερίδιο στις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη των πολυτελών μαρκών Jaguar και Land Rover. Αναμφισβήτητα, η premium κατηγορία των αυτοκινήτων είναι η ειδικότητα του ομίλου.