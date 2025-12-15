Επιβλητικό, οικογενειακό και γερμανικό - Real.gr

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και πολλοί οικογενειάρχες ετοιμάζονται για την απόδραση στην πανέμορφη επαρχία της πατρίδας μας.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Οδηγώντας το νέο Opel Grandland, με βενζινοκινητήρα 1.2 Turbo 145 ίππων, ήπια υβριδική τεχνολογία 48V και αυτόματο κιβώτιο eDCT6, σκέφθηκα ότι όσοι αποκτήσουν αυτό το γερμανικό SUV με την επιβλητική σχεδίαση θα απολαύσουν το ταξίδι και δεν θα εκφράσουν παράπονα για την οδική συμπεριφορά, την ασφάλεια, την άνεση, την ηχομόνωση και την ποιότητα κύλισης.

Επίσης, θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα την ικανότητα των νέων φωτιστικών σωμάτων Intelli-Lux Pixel HD με περισσότερα από 50.000 μεμονωμένα στοιχεία «να κάνουν τη νύχτα ημέρα» ακόμη και σε περιοχές με ελάχιστη ορατότητα.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τα διερχόμενα οχήματα ή άλλα αντικείμενα μειώνεται η έντασή τους. Η φωτεινή και ομοιογενής δέσμη φωτός δεν τυφλώνει τους άλλους οδηγούς. Ανάλογα με τη γωνία στροφής, φωτίζει την άκρη του δρόμου. Σε συνθήκες κακοκαιρίας ή ομίχλης, συνυπολογίζει το πιθανό φαινόμενο θάμβωσης και ρυθμίζει ανάλογα την ένταση του φωτός.

Σημειώνω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο που κάνει τη διαφορά από τα ανταγωνιστικά μοντέλα της κατηγορίας D SUV είναι η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας του ομίλου Stellantis STLA Medium. Η μαγιά από την πλατφόρμα εμπλουτίστηκε με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στις αναρτήσεις και στο σύστημα διεύθυνσης.

Τα αποτελέσματα στην οδική συμπεριφορά ξεπερνούν τα γνωστά όρια της κατηγορίας των D SUV, συγκρίνεται με τα ακριβότερα premium μοντέλα. Κινείται με χαρακτηριστική σταθερότητα σε κάθε είδους ασφάλτινο δρόμο. Διατηρεί την πορεία του και έχει πολύ καλή αεροδυναμική απόδοση.

Θα ήθελα όμως μικρότερη ποσότητα υποβοήθησης στο σύστημα διεύθυνσης. Υποδειγματική συμπεριφορά των αναρτήσεων και στις στροφές. Ευπρόσδεκτο το αυξημένο πλάτος(1.934 χιλ.) γιατί μεγάλωσαν οι εξωτερικοί χώροι, αλλά στους στενούς δρόμους ο οδηγός δυσκολεύεται.

Στο εσωτερικό, ελαφρώς προσανατολισμένη προς τον οδηγό κεντρική οθόνη 16’’, ψηλά τοποθετημένη κεντρική κονσόλα, πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, Intelli-HUD head-up display. Κοντά στο άνω όριο της κατηγορίας τα υλικά κατασκευής, η ποιότητα, η προσαρμογή και η εργονομία. Ακόμη και τα υψηλόσωμα παιδιά κάθονται χωρίς περιορισμούς και ταξιδεύουν άνετα.

Ισχυρό, αποδοτικό και ήσυχο στη λειτουργία του τρικύλινδρο μοτέρ (0-100 χλμ./ώρα σε 10,2’’, τελική 202 χλμ./ώρα), μέση κατανάλωση στη δοκιμή 7,2 λίτρα/100 χλμ. Πολύ καλή τιμή πώλησης προς 35.200 ευρώ, με πλούσιο εξοπλισμό.