Ευρωπαϊκή αντεπίθεση - Real.gr

Από την πρώτη στιγμή που εισήλθα στους αχανείς χώρους της Διεθνούς Εκθεσης Αυτοκίνητου του Μονάχου (IAA Mobility 2025), παρατήρησα την προσπάθεια των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να αντιμετωπίσουν την ανηλεή επίθεση των κινεζικών εταιρειών.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Εκτιμώ ότι τα κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό, συμμετέχοντας σε ένα μεγαλεπήβολο πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολυτελή περίπτερα, εντυπωσιακές παρουσιάσεις και συνεχή ενημέρωση των επισκεπτών για τα σπουδαία επιτεύγματα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Μπροστάρης στην προσπάθεια να τονωθεί η εικόνα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ο όμιλος Volkswagen. Και τι δεν έκαναν τα στελέχη του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ομίλου για να προβάλουν τα νέα μοντέλα τους και να τονίσουν την ευρωπαϊκή καταγωγή του ομίλου! Η Διεθνής Εκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (9-14 Σεπτεμβρίου) επανάφερε τον θεσμό των εκθέσεων και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία νέων ανάλογων διοργανώσεων που έχουν ως στόχο την επικοινωνία των πολιτών με την αυτοκίνηση χωρίς φίλτρα. Συγχαρητήρια στους Γερμανούς και κυρίως στα ανώτατα στελέχη του ομίλου Volkswagen για την ανάδειξη των αδιαμφισβήτητων ατού της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας! Η αυτοκίνηση μπαίνει σε νέα τροχιά με ευρωπαϊκή κατεύθυνση, όπως της αξίζει!

Είναι το πιο εντυπωσιακό και ελπιδοφόρο ευρωπαϊκό μοντέλο που αποκαλύφθηκε στην IAA Mobility 2025. Η Audi αντλεί έμπνευση από την κληρονομιά της (το quattro, που άλλαξε την αυτοκίνηση, και τα εμβληματικά μοντέλα TT και A6 της τρίτης γενιάς – 2004) και τη «μεταφράζει» σε μια νέα σχεδιαστική στάση που παντρεύει την τεχνολογική πρόοδο με το συναίσθημα. Η premium γερμανική μάρκα εγκαινιάζει μια νέα εποχή σχεδίασης με την παρουσίαση του Concept C, ενός αμιγώς ηλεκτρικού διθέσιου roadster που ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της ριζοσπαστικής απλότητας και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για τη μάρκα με τα τέσσερα δαχτυλίδια. Οδιευθύνων σύμβουλος της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, δήλωσε: «Σαφήνεια, εστίαση και δέσμευση στην υλοποίηση – έτσι αναδιαμορφώνουμε όχι μόνο το design, αλλά και ολόκληρη την εταιρεία. Η διαύγεια είναι το ήθος μας και η πυξίδα που θα καθοδηγήσει την Audi στην επόμενη εποχή».

Ο Chief Creative Officer, Μάσιμο Φρασκέλα, υπογράμμισε: «Η ριζοσπαστική απλότητα βρίσκεται στην καρδιά της προσέγγισής μας. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια μάρκα ικανή να εμπνέει επιθυμία και να αφήνει πολιτισμικό αποτύπωμα. Αυτό είναι το Radical Next της Audi».

Το νέο πρωτότυπο παρουσιάζει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα με κάθετο πλαίσιο εμπρός, εμπνευσμένο από το θρυλικό Auto Union Type C, και μια φωτεινή υπογραφή τεσσάρων στοιχείων που θα χαρακτηρίζει τα μελλοντικά μοντέλα Audi. Οι καθαρές, γλυπτικές επιφάνειες και η γεωμετρική ακρίβεια αποτυπώνουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας: μείωση στο ουσιώδες, χωρίς περιττά στοιχεία.

Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια λογική: μινιμαλισμός με συναισθηματικό χαρακτήρα. Οι αρχιτεκτονικές επιφάνειες, τα μεταλλικά χειριστήρια με το χαρακτηριστικό Audi click και το νέο τιμόνι με premium υλικά αποπνέουν κομψότητα και τεχνική ακρίβεια. Η αναδιπλούμενη οθόνη 10,4 ιντσών και η τεχνολογία Shy Tech διασφαλίζουν ότι η πληροφορία εμφανίζεται τη σωστή στιγμή, χωρίς περισπασμούς. Αναμένεται να κυκλοφορήσει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο, το 2027.

Volkswagen

Στην IAA Mobility 2025, η Volkswagen παρουσίασε τα αποτελέσματα τριών ετών εντατικής αναπτυξιακής δουλειάς, σηματοδοτώντας τη νέα κατεύθυνση της μάρκας.

Στα μελλοντικά νέα μοντέλα περιλαμβάνονται τέσσερα ηλεκτρικά στις κατηγορίες μικρών και compact, τα οποία θα λανσαριστούν σταδιακά από το 2026. Εκτός από τα νέα ID. Polo και ID. Polo GTI, παγκόσμια πρεμιέρα έκανε και το ID. Cross Concept – ένα σχεδόν έτοιμο για παραγωγή compact SUV concept.

Το μοντέλο εισαγωγής ID. Every1, με τιμή στα 20.000 ευρώ, θα ολοκληρώσει στο μέλλον την γκάμα των προσιτών αμιγώς ηλεκτρικών μικρών αυτοκινήτων. Παράλληλα, η μάρκα εγκαινιάζει τη νέα στρατηγική ονοματοδοσίας της, με το ID. Polo ως πρώτο όχημα που αντικατοπτρίζει αυτή την προσέγγιση. Καθιερωμένα ονόματα VW θα μεταφερθούν και στα υπόλοιπα νέα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του ID. Polo έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ θα ακολουθήσει και η έκδοση ID. Polo GTI. Το τελικό ID. Cross θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2026, ενώ το 2027 θα ακολουθήσει η έκδοση παραγωγής του ID. Every1.

Ο Τόμας Σέφερ, CEO της Volkswagen, επικεφαλής του Brand Group Core και μέλος του Δ.Σ. του ομίλου, δηλώνει: «Ο στόχος μας για την επόμενη πενταετία είναι ξεκάθαρος: έως το 2030 θέλουμε να εδραιωθούμε ως ο κορυφαίος κατασκευαστής μαζικής παραγωγής στην πρωτοποριακή τεχνολογία. Στην IAA 2025 δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε ήδη από τώρα».

Το νέο ID.Cross Concept είναι ένα συμπαγές SUV που φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Το μοντέλο συνδυάζει σχεδιασμό νέας γενιάς, κορυφαία τεχνολογία και χώρους που ξεπερνούν τα δεδομένα της κατηγορίας, αποτελώντας το προοίμιο για τα επερχόμενα ηλεκτρικά οχήματα εισαγωγικής κατηγορίας της μάρκας.

Με μήκος 4.161 χιλ., πλάτος 1.839 χιλ.. και ύψος 1.588 χιλ., το ID. Cross Concept έχει διαστάσεις αντίστοιχες του σημερινού T-Cross. Παρ’ όλα αυτά, προσφέρει χώρο αποσκευών 450 λίτρων, με επιπλέον 25 λίτρα αποθηκευτικού χώρου κάτω από το εμπρός καπό. Οι επιβάτες απολαμβάνουν ευρυχωρία χάρη στο πλάτος και στον ανοιχτό σχεδιασμό της καμπίνας.

Το εσωτερικό αποπνέει lounge ατμόσφαιρα, με ποιοτικά υλικά, φυσικές υφές και ειδικές «ατμόσφαιρες» φωτισμού, ήχου και κλιματισμού. Ιδιαίτερη λεπτομέρεια αποτελούν τα καθίσματα που αναδιπλώνονται πλήρως, δημιουργώντας μια άνετη επιφάνεια ανάπαυσης, εμπνευσμένη από το θρυλικό VW Bus.

Βασίζεται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+, με ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα ισχύος 211 ίππων και αυτονομία έως 420 χλμ. (WLTP). Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο διαθέτει επίσης δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.200 κιλά (με φρένα, σε κλίση 8%) και κοτσαδόρο με αντοχή φορτίου 75 κιλών, ιδανικό για μεταφορά δύο ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Skoda Epiq

Επιτέλους, ο όμιλος Volkswagen αναβαθμίζει τη θέση της τσεχικής μάρκας, δημιουργώντας μια νέα γκάμα προσιτών αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Η Skoda αποδεικνύει για μία ακόμη φορά τον δυναμισμό της. Ως η τρίτη μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη, συνεχίζει με αυτοπεποίθηση την πορεία της προς ένα βιώσιμο μέλλον, παρουσιάζοντας το concept car Epiq, το πρώτο της μοντέλο που υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid.

Ο Κλάους Τσέλμερ, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Το Epiq προσφέρει μια συγκεκριμένη ματιά στην επόμενη προσθήκη στην επιτυχημένη, αμιγώς ηλεκτρική οικογένεια της Skoda. Ενσαρκώνει την ουσία της Skoda: μοντέρνο, στιβαρό σχεδιασμό, ευρύχωρο εσωτερικό σε ένα συμπαγές αποτύπωμα, φιλικές προς τον χρήστη, διαισθητικές ψηφιακές διεπαφές και Simply Clever λεπτομέρειες που εξασφαλίζουν μια απρόσκοπτη εμπειρία και -πάνω απ’ όλα- σε μια ελκυστική τιμή. Με το Epiq κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να καταστήσουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μια πρακτική και συναρπαστική επιλογή για τους καθημερινούς οδηγούς».

Το Epiq αποτελεί ένα συμπαγές SUV crossover πόλης με μήκος 4,1 μέτρα. Με προδιαγραφές για πέντε επιβάτες, προσφέρει μεγάλο χώρο αποσκευών 475 λίτρων και ηλεκτρική αυτονομία έως και 425 χλμ. Η τιμή εκκίνησης του μελλοντικού μοντέλου παραγωγής αναμένεται να είναι συγκρίσιμη με το αντίστοιχο θερμικό μοντέλο, το Kamiq, τοποθετώντας το ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό όχημα στην αναπτυσσόμενη γκάμα της Skoda. Το Epiq θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της VW στη Navarra της Ισπανίας, στο πλαίσιο ενός κοινού έργου ανάπτυξης και παραγωγής του ομίλου VW.

MINI

Η MINI παρουσίασε δυο νέες εκδόσεις του τρίθυρου μοντέλου που τιμούν την πλούσια αγωνιστική κληρονομιά της βρετανικής μάρκας. Τα δύο πρωτότυπα οχήματα βασίζονται σε προτάσεις της MINI John Cooper Works. Το πρώτο, ένα MINI JCW Electric με ισχύ 258 ίππων και το δεύτερο, ένα MINIJCW με κινητήρα εσωτερικής καύσης 231 ίππων. Η οροφή κάθε οχήματος κοσμείται από ένα μεγάλο λευκό «Χ», στοιχείο που συμβολίζει τη συνεργασία και τη δημιουργική σύμπραξη μεταξύ δύο εμβληματικών εμπορικών σημάτων, MINI JCW x DEUS. Τα ειδικά κατασκευασμένα στοιχεία από υαλονήματα στην οροφή, στο μπροστινό και πίσω μέρος, καθώς και στο εσωτερικό, δημιουργούν ένα παιχνίδι με το φως που μεταβάλλεται ανάλογα με την ώρα της ημέρας και το περιβάλλον. Το ταμπλό δανείζεται στοιχεία από την κατασκευή σανίδων σερφ, όντας ελαφρύ, ανθεκτικό και οπτικά ξεχωριστό.