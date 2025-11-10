Ευρωπαϊκό και οικογενειακό - Real.gr

Αν αναζητάτε ένα οικογενειακό αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δεν συμμετέχει στην κινεζική λαίλαπα, να αξιολογήσετε το ανανεωμένο Skoda Enyaq.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόκειται για ένα αυθεντικό ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο, αν το αξιοποιήσει κατάλληλα η Kosmocar, θα δημιουργήσει ένα ισχυρό ανάχωμα στην κινεζική επίθεση.

Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα EV της Ευρώπης που πλέον είναι και πιο όμορφο λόγω της νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας Modern Solid. Το ανανεωμένο Enyaq προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία, εν μέρει χάρη στη βελτιστοποιημένη αεροδυναμική. Λανσάρει βιώσιμα υλικά, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, βελτιωμένες ψηφιακές δυνατότητες και πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Ζήτησα από την εξαιρετική συνεργάτιδα Βίκυ Καραδήμου, Senior PR Expert Group Kosmocar, την έκδοση 85, με τη μεγάλη μπαταρία 82 kWh, που αποτελείται από 12 μονάδες, και προγραμμάτισα την κυριακάτικη εκδρομή στην Πάρνηθα. Η έκδοση Enyaq 85 με κίνηση στους πίσω τροχούς διαθέτει ηλεκτροκινητήρα που παράγει ισχύ 286 ίππων και μέγιστη ροπή 545 Nm.

Ευχαριστήθηκα κάθε στιγμή τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης: ανεπαίσθητος θόρυβος στην καμπίνα, απουσία τριβών από τα μηχανικά μέρη και έντονη αίσθηση συμπαγούς κατασκευής.

Το προκάλεσα στην ανηφορική διαδρομή της Πάρνηθας. Δεν περιγράφεται η ευχάριστη αίσθηση από την άμεση παροχή της μεγάλης ποσότητας ενέργειας ακόμη και στα σημεία με αυξημένη κλίση.

Το βαρύ αυτοκίνητο (2.141 κιλά) ξεκολλά από την άσφαλτο και στρίβει υποδειγματικά. Στέκεται με εξαιρετικό τρόπο στον δρόμο. Πιάνει τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 6,7’’, τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Στη δοκιμή η αυτονομία ήταν 500 χλμ.

Το εσωτερικό υπερέχει με τη διαχρονική σχεδίαση, την εξαιρετική εργονομία και τα έξυπνα χειριστήρια. Προσφέρει άφθονους χώρους για τους πέντε επιβάτες, καθώς και γενναιόδωρη χωρητικότητα αποσκευών (585 έως 1.710 λίτρα). Το Digital Cockpit 5 ιντσών και η κεντρική οθόνη infotainment 13 ιντσών περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, όπως επίσης KESSY Advanced με Open On Approach και Walk Away Locking, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα, Climatronic τριών ζωνών και προεγκατάσταση κοτσαδόρου.

Αξιοσημείωτα και τα Simply Clever χαρακτηριστικά (κωδικος QR στον χώρο αποσκευών, βιώσιμη ξύστρα πάγου, μετρητής βάθους πέλματος ελαστικού, ομπρέλα στον χώρο της πόρτας του οδηγού, τσέπες κινητού τηλεφώνου στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων κ.ά.). Η σημαντικότερη παρατήρηση αφορά την τιμή πώλησης. Κοστίζει 47.950 ευρώ, η γκάμα ξεκινά από τα 42.950 ευρώ (Enyaq 60). Προσθέστε το πλήρες δίκτυο αντιπροσώπων και service σε όλη την Ελλάδα της Kosmocar. Το ελλιπές είτε ανύπαρκτο δίκτυο είναι η αχίλλειος πτέρνα των νεοφερμένων κινεζικών EV.