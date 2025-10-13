Fiat Panda Hybrid από 14.990 ευρώ - Real.gr

Η νέα εμπορική πολιτική της Fiat καθόρισε μειωμένη τιμή για το Panda Hybrid στην έκδοση Urban. Πλέον το δημοφιλές ιταλικό αυτοκίνητο πόλης κοστίζει 14.990 ευρώ.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η προωθητική ενέργεια αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, μπλε ή λευκού χρώματος, με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια. Εξοπλισμός, ψηφιακός πίνακας οργάνων με πολλαπλές επιλογές απεικόνισης, τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια για το ηχοσύστημα, πακέτο συστημάτων ADAS για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών, κλιματισμός, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5’’, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου και Bluetooth, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες. Οι προφυλακτήρες είναι βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος. Διαθέσιμη και η έκδοση Cross με 16.990 ευρώ.

Το Panda Cross ξεχωρίζει από τους διαφορετικούς προφυλακτήρες, τα πλαστικά προστατευτικά στα φτερά και τις ποδιές εμπρός και πίσω, καθώς επίσης από τα φώτα ημέρας LED, τους τροχούς 15’’ και τα σκούρα τζάμια στις πίσω πόρτες. Επιπλέον εξοπλισμός, μεγαλύτερη οθόνη αφής με διαγώνιο 7’’ στο ταμπλό, συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto, αισθητήρας φωτός/βροχής και αυτόματη ενεργοποίηση των προβολέων. Τόσο στην έκδοση Urban όσο και στην Cross, το Panda κινείται από υβριδικό σύστημα που αποδίδει 70 ίππους και συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, ελεύθερη καθημερινή κυκλοφορία στον δακτύλιο.