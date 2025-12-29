Ford Puma Gen-E: Ηλεκτρική απόλαυση - Real.gr

Η χαρά της οδήγησης είναι η ανταμοιβή του πραγματικού οδηγού.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnewς

Η Ford γνωρίζει την πεμπτουσία της αυτοκίνησης και σε όλα τα μοντέλα της φροντίζει να χαμογελά ο οδηγός κάθε φορά που επιταχύνει και στρίβει το όχημά του.

Την ίδια συνταγή, που εξασφαλίζει εξαιρετική οδηγοκεντρική συμπεριφορά, εφάρμοσε και στο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E. Εδώ που τα λέμε, αυτή η αποστολή της Ford δεν ήταν και η πιο δύσκολη, γιατί πάτησε πάνω στο ολοκληρωμένο και καταξιωμένο Ford Puma με βενζινοκινητήρα. Η πρόκληση ήταν να ταιριάξει την ηλεκτρική υποδομή στο υψηλής ακαμψίας πλαίσιο της θερμικής έκδοσης και να μη χάσει το αυτοκίνητο μηδενικών ρύπων το πιο σημαντικό ατού του, την οδηγική απόλαυση.

Το αποτέλεσμα των ενεργειών της αμερικανικής μάρκας, που λάτρεψε τη γερμανική τεχνολογία, είναι εμφανές από την πρώτη στιγμή που οι ρόδες θα δοκιμάσουν τη συνύπαρξή τους με την άσφαλτο.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι σαν ανήμερο θεριό, ανυπομονεί να προσδώσει την ενέργειά του. Η ισχύς των 168 ίππων και η ροπή των 290 Nm προκαλούν το χρονόμετρο, με μια γκαζιά φθάνει σε απαγορευτικές ταχύτητες, με πρωτόγνωρη γραμμική απόδοση. Δεν διστάζει να κάνει ρεκόρ επιταχύνσεων και στην ανηφόρα με μεγάλη κλίση. Πολύ ωραία η αίσθηση να νιώθεις ότι ανεβαίνεις το βουνό με την ενέργεια ενός μοτέρ που δεν αγκομαχάει. Επιπλέον, δεν παράγει θόρυβο ούτε κραδασμούς. Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 8’’, τελική 160 χλμ./ώρα. Να σημειώσω την ταχύτερη απόκριση του τιμονιού, η οποία προσφέρει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο Puma ST.

Απλή και εύκολη η οδήγηση, καθώς ένας ηλεκτρονικός μοχλοδιακόπτης, εγκατεστημένος πίσω από το τιμόνι, εναλλάσσει τις επιλογές Drive, Neutral και Reverse. Είναι τόσο εύκολη η χρήση του σαν ενεργοποιείτε τα φλας με την άκρη των δακτύλων.

Να τονίσω την εξαιρετική αποδοτικότητα 13,1 kWh/100 χλμ. σε μεικτές συνθήκες (WLTP). Αυτονομία έως και 376 χλμ. με πλήρη φόρτιση της μπαταρίας 43 kWh. Στην πόλη, η αυτονομία φτάνει τα 523 χλμ. (WLTP) και δεν χρειάζεται επαναφόρτιση για αρκετές ημέρες στις αστικές μετακινήσεις. Φόρτιση DC από το 10% στο 80% σε 23,2 λεπτά, η ταχύτερη στην κατηγορία του.

Στο premium και τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό, η καθαρή και σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία τονίζεται με τις δύο οθόνες υψηλής ευκρίνειας που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον οδηγό (ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,8’’ και οθόνη αφής SYNC 4 12’’). Επίσης, η νέα, υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα, η οποία πήρε τη θέση του επιλογέα ταχυτήτων και του χειρόφρενου των θερμικών εκδόσεων, παρέχει έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο. Το υποβραχιόνιο είναι συρόμενο και προσφέρεται ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου.

Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε στην αγορά, το Puma ξεχώρισε για τον μεγάλο χώρο αποσκευών και το καινοτόμο MegaBox. Πλέον, αναβαθμίστηκε, μεγάλωσε και έγινε GigaBox. Λόγω της απουσίας κινητήρα εσωτερικής καύσης και συστήματος εξαγωγής, αυξήθηκε ο διαθέσιμος χώρος. Τα νέο GigaBox προσφέρει 145 λίτρα επιπλέον χώρο αποσκευών (+65 λίτρα σε σχέση με το MegaBox των θερμικών εκδόσεων). Συνολικά, χωρούν 523 λίτρα αποσκευών, έως το ύψος των πίσω καθισμάτων. Θα ήθελα μεγαλύτερη μπαταρία για να αυξηθεί η αυτονομία. Πολύ καλή τιμή, από 26.906 ευρώ, με πλούσιο εξοπλισμό. Μηνιαία δόση 250 ευρώ, οκτώ χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect.