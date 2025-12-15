Ford Ranger PHEV Platinum: Ανυπέρβλητη ισχύς! - Real.gr

Το Ford Ranger είναι το πιο δημοφιλές σε πωλήσεις pick-up σε ολόκληρη την Ευρώπη για 10 συνεχή χρόνια.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Πλέον το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία έγινε ακόμα καλύτερο με το λανσάρισμα του βραβευμένου Ranger PHEV νωρίτερα φέτος, το οποίο πρόσφατα απέσπασε τον τίτλο International Pick-up Award 2026-2027.

Η Ford αναβαθμίζει το δημοφιλές Ranger προσθέτοντας στην γκάμα του εξηλεκτρισμένου Ranger PHEV την έκδοση Platinum, ενώ εισάγει πρώτη στην κατηγορία των pick-up οχημάτων τη δυνατότητα hands-free οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο μέσω της προηγμένης τεχνολογίας Ford BlueCruise.

Στις προηγμένες τεχνολογίες του συγκαταλέγονται επίσης η κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 12 ίντσες, ο διαμορφώσιμος ως προς τις ενδείξεις που απεικονίζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,4 ιντσών (τώρα στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις), καθώς και το Trailer Theft Alert, το οποίο ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες του οχήματος μέσω του συνδεδεμένου app της Ford στην περίπτωση που το ρυμουλκούμενο αποσυνδεθεί από τον κοτσαδόρο.

Η γκάμα κινητήρων του αναβαθμισμένου Ranger δίνει έμφαση στην ισχυρή και αποδοτική λειτουργία. Το Ranger PHEV, το οποίο παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αποδίδει μέγιστη ισχύ 281 ίππους και ροπή έως και 697 Nm -τιμές υψηλότερες από οποιοδήποτε Ranger παραγωγής- προσφέροντας και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χλμ.

Η συγκεκριμένη έκδοση διατηρεί στο ακέραιο τις γνώριμες ικανότητες της σειράς Ranger, όπως είναι η ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά, σε συνδυασμό με ωφέλιμο φορτίο έως έναν τόνο. Παράλληλα, εξοπλίζεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης, το οποίο εξασφαλίζει υψηλές δυνατότητες εκτός δρόμου.

Επίσης, διατίθεται με τον ισχυρό και αποδοτικό κινητήρα ντίζελ 3.0 V6, ο οποίος αποδίδει 240 ίππους, ροπή 600 Nm και συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων.

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει προβολείς Matrix LED, περιμετρικό σύστημα φωτισμού 360ο, εμπρός θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων, καθώς και το σύστημα Pro Trailer Backup Assist 3, όλα στάνταρ στην έκδοση Ranger Platinum. Το σύστημα infotainment και πλοήγησης SYNC 4A υποστηρίζεται από οθόνη αφής 12 ιντσών σε κατακόρυφη διάταξη, ενώ ένας διαμορφώσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,4 ιντσών διατίθενται πλέον στάνταρ σε όλη την γκάμα Ranger.

Η νέα έκδοση Platinum του Ford Ranger PHEV θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία στις αρχές του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να υπολογίζονται στα μέσα της ίδιας χρονιάς.

Εως 31/12/2025 προσφέρεται εγγύηση έξι χρόνια ή 60.000 χλμ. service χωρίς κόστος. Η γκάμα ξεκινά από τα 45.280 ευρώ.

Η Ford Finance λανσάρει τα εξής χρηματοδοτικά προγράμματα: Για αγορές λιανικής, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο 0,9%, πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975 και οκτώ χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Για επαγγελματικά μοντέλα προνομιακό επιτόκιο μόλις 2,99%, πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975.

To νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E, 168 ίππων, 0-100χλμ./ώρα σε 8’’, αρχική τιμή 26.906 ευρώ, μηναία δόση 250 ευρώ, δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Ford Explorer από 32.900 ευρώ, μηναία δόση 320 ευρώ. Ford Capri από 35.400 ευρώ, μηναία δόση 346 ευρώ. Ford Mustang Mach‑E από 53.400 ευρώ, μηναία δόση 501 ευρώ.