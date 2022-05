Formula 1: Ο Φερστάπεν κυριάρχησε στο Γκραν Πρι του Μαϊάμι

Ο Μονεγάσκος οδηγός, ο οποίος δεν αξιοποίησε την pole position, τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος έδωσε μάχη με τον Σέρτζιο Πέρεζ. Στις θέσεις 5-6 αντίστοιχα οι Ράσελ και Χάμιλτον με Mercedes.

Ίσως όλα κρίθηκαν από το ξεκίνημα του αγώνα, όταν ο Μαξ Φερστάπεν έκανε καλύτερη εκκίνηση από τον Κάρλος Σάινθ με αποτέλεσμα να προσπεράσει τον Ισπανό στην πρώτη στροφή του αγώνα με αποτέλεσμα το 1-2 της Ferrari να σπάσει.

Έτσι στον 8ο γύρο ο Φερστάπεν κάνοντας την χρήση του DRS πέρασε με σχετική άνεση τον Λεκλέρ και πήρε από πολύ νωρίς την πρωτοπορία στο Μαϊάμι όπου την κράτησε μέχρι να πέσει η καρό σημαία.

CLASSIFICATION (LAP 57/57)

