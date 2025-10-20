Geely EX5: Εχει όλο το πακέτο - Real.gr

Το καλό πράμα δεν κρύβεται. Λάμπει και προσελκύει σαν μαγνήτης τον υποψήφιο αγοραστή. Τι και αν είναι κινέζικο; Σημασία για τον αγοραστή έχουν μόνο η πραγματική του αξία και η επόμενη ημέρα.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Στην περίπτωση του ολοκαίνουργιου αμιγώς ηλεκτρικού SUV επόμενης γενιάς Geely EX5, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η ελληνική εταιρεία GEO Mobility Hellas, θυγατρική της πολυεθνικής Union Group και επίσημος εισαγωγέας των αυτοκινήτων Geely στην Ελλάδα, κινήθηκε με στρατηγική και κατάφερε να φέρει το πρώτο μοντέλο της σε μια θέση που πολλοί ανταγωνιστές τη θέλουν.

Το εντυπωσιακής σχεδίασης Geely EX5, με διάχυτη την αίσθηση ότι οδηγείς ένα premium γερμανικό μοντέλο, κατέγραψε 32 ταξινομήσεις τον Σεπτέμβριο (24 ταξινομήσεις λιανικής, 8 ταξινομήσεις εταιρικές), βρέθηκε ανάμεσα στα έξι κορυφαία σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην Ελλάδα, ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία C-SUV των BEV, ξεπερνώντας μοντέλα όπως τα BYD Atto3, BMW iX1 και Skoda Elroq.

Στο Μαρούσι, μόλις άρχισε η σχέση μου με το Geely EX5, σημείωσα στο σημειωματάριό μου «τσίλικο το τζίλι». Η πρώτη μου εκτίμηση επιβεβαιώθηκε στη δοκιμή. Οσο κυλούσαν οι μεγάλες ρόδες του αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων βάρους 1.790 κιλών στην άσφαλτο, τόσο περισσότερο με ιντρίγκαρε να το «παλέψω».

Το προηγμένο σύστημα ηλεκτροκίνησης 11 σε 1, κάνει τη διαφορά που γίνεται αντιληπτή αμέσως. Αθόρυβα εκπέμπει την ενέργεια των 218 ίππων και αποδίδει τα 320 Nm ροπής με υποδειγματικό τρόπο στους μπροστινούς τροχούς.

Η ποιότητα κύλισης ανώτερη από αυτή που μας έχει συνηθίσει η πολυτελής γερμανική κατηγορία. Και όμως, δεν είναι γερμανικό μοντέλο είναι κινεζικό. Και τι μας νοιάζει που είναι κινεζικό; Να φτιάξουν καλύτερα αυτοκίνητα οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, που κοιτούν μόνο το περιθώριο κέρδους των μετόχων και πότε θα αγοράσουν ένα ακόμη σαλέ στο μοναδικό Σεντ Μόριτζ.

Με αυτές τις σκέψεις έφθασα στο Λουτράκι. Σταμάτησα δίπλα στη θάλασσα και αξιολόγησα προσεκτικά την αισθητική, την εργονομία, την άνεση και κάθε λεπτομέρεια. Η αυτονομία ούτε που με απασχόλησε. Η μπαταρία 60,22 kWh εξασφαλίζει 380 χλμ. στη μεικτή οδήγηση και 340 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο με προσεκτική διαχείριση του γκαζιού. Αμεση επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9”. Τελική 175 χλμ./ώρα. Τρία προφίλ οδήγησης, Economy, Normal και Sport. Πολύ καλή οδική συμπεριφορά, εξαιρετική απορρόφηση των ανωμαλιών των δρόμων. Συμπαγές, στιβαρό και ασφαλές.

Είναι το πρώτο μοντέλο της Geely (της ανήκουν οι μάρκες Volvo, smart κ.ά.) που έλαβε διπλές αξιολογήσεις ασφαλείας πέντε αστέρων Euro NCAP και ANCAP. Το SUV μήκους 4.615 χιλ., με διευρυμένο μεταξόνιο 2.750 χιλ., φιλοξενεί άνετα πέντε ενήλικες. Χώρος αποσκευών 461-1.877 λίτρα.

Υψηλό ψηφιακό υπόβαθρο: Κεντρική οθόνη αφής HD 15,4 ιντσών, ψηφιακός πίνακας οργάνων LCD 10,2 ιντσών, μεγάλης διάστασης Head-Up Display 13,8 ιντσών, αλληλεπίδραση με το smartphone του χρήστη.

Θα ήθελα, λιγότερη υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης και μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο. Σύντομα θα ανακοινωθεί το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων και επισκευαστών. Εγγύηση έξι χρόνια, ή 150.000 χλμ., μπαταρία οκτώ χρόνια ή 150.000 χλμ. Πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού και στη βασική έκδοση Pro(34.990 ευρώ). Οι 100 πρώτοι κάτοχοι έχουν έκπτωση 2.000 ευρώ. Επίσης, κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ, οπότε η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ. Ακρως ενδιαφέρουσα πρόταση.