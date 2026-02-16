Geely Starray EM-i: Κοιτάζει ψηλά! - Real.gr

Την ώρα που οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αγκομαχούν στην ανηφόρα της αγοράς, οι κινεζικές μάρκες εμφανίζονται καλογυμνασμένες με γεμάτο πορτοφόλι, έτοιμες να κατακτήσουν και την ευρωπαϊκή αγορά με ολοκαίνουργια μοντέλα υψηλών προδιαγραφών.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Και επειδή οι Κινέζοι έχουν αυξημένη την αίσθηση της πρόβλεψης, εκτός από τα καινοτομικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αυξάνουν τη δύναμη πυρός λανσάροντας υβριδικά και κυρίως στα Plug-in Hybrid (PHEV).

Το πιο καινούργιο μοντέλο στη κατηγορία των PHEV που ήρθε στην ελληνική αγορά είναι το κινεζικό Geely Starray EM-i, ένα SUV με πολλά πλεονεκτήματα. Εισάγεται στην Ελλάδα από τη δραστήρια εταιρεία Geo Mobility Hellas.

Ο επίσημος εισαγωγέας της Geely ξεκίνησε τη δραστηριότητά του με το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Geely EX5 (δεν σας κρύβω ότι το έχω αξιολογήσει ως ένα από τα καλύτερα EV με την πιο συμφέρουσα σχέση τιμής/προϊόντος/εξοπλισμού) και τώρα λανσάρει το Geely Starray EM-i.

Η Geo Mobility Hellas διοικείται από τον επιτυχημένο μάνατζερ Θανάση Κονιστή, που ανέδειξε και τις αναμφισβήτητες αρετές της VW. Η ομάδα του Θ. Κονιστή οργάνωσε ένα μικρό ολοήμερο ταξίδι για να οδηγήσω το νέο Geely Starray EM-i PHEV με τη μεγάλη μπαταρία 29,8 kWh και να ξεφύγω από την ανυπόφορη Αθήνα.

Κατευθύνθηκα προς τη Νεμέα, την περιοχή που λατρεύουν όσοι έχουν στενό δεσμό με το μεθυστικό δώρο του θεού Διονύσου. Ο θεός του κρασιού πρόσφερε στους ανθρώπους το δώρο της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποίησης και η Νεμέα είναι το πιο μεγάλο αμπελοτόπι της Ελλάδας.

Τόσο στην Αττική οδό όσο και στην Εθνική, νόμιζα ότι οδηγώ μια πανάκριβη BMW. Το πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου, η έντονη αίσθηση ασφάλειας, η ευκολία στους χειρισμούς, τα αναρίθμητα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και το ακριβές σύστημα διεύθυνσης μου θύμισαν την αίσθηση που έχω βιώσει πίσω από το τιμόνι των πολυτελών γερμανικών μοντέλων.

Είναι τόσο καλό και πλήρες το σημαντικά φθηνότερο κινεζικό Geely Starray EM-i; Σας διαβεβαιώνω ότι πρόκειται για μια εξαιρετική πρόταση που αγγίζει τα όρια της φημισμένης premium μάρκας. Δεν έχει το σήμα και τη χάρη της BMW, αλλά σχεδιαστικά δεν υπολείπεται σε βαθμό που να θεωρηθεί μία ακόμη «κινεζιά». Αντε τώρα να πείσεις τη γυναίκα σου να απαρνηθεί την αγαπημένη της BMW και να πάρει ένα κινεζικό μοντέλο. Δύσκολη αποστολή, αλλά όλα αλλάζουν στη ζωή μας…

Οι μεγάλοι τροχοί κινούνται από την ενέργεια που δίνει το σύστημα EM-i Super Hybrid. Συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5 100 ίππων και ροπής 125 Nm με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων, ροπής 262 Nm. Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,2”, τελική ταχύτητα 170 χλμ./ώρα. Αυτονομία σε συνδυασμένο κύκλο 996 χλμ.

Αυτονομία αμιγώς ηλεκτρική σε αστικό κύκλο 185 χλμ. με εξαιρετική επίδοση. Δεν χρειάζεται βενζίνη, αν φορτίζεις κάθε ημέρα την μπαταρία. Φόρτιση στο σπίτι σε AC 25%-100% σε 4,6 ώρες, με ελάχιστο κόστος ρεύματος.

Να επισημάνω τους μεγάλους χώρους και για τους πίσω επιβάτες, την άνεση που παρέχουν τα εμπρόσθια καθίσματα λόγω και της δομής μαξιλαριού (εννέα στρωμάτων), τα τρία επίπεδα αερισμού και θέρμανσης, την κεντρική οθόνη με LTPS LCD τεχνολογία 85,08% screen-to-body ratio και το HUD που προσφέρει μεγάλη φωτεινότητα 12.000 nits – καθαρή ορατότητα ακόμα και υπό άμεσο ηλιακό φως.

Χώρος αποσκευών στα 428 λίτρα. Θα ήθελα μικρότερες κλίσεις στις στροφές και paddles στο τιμόνι. Τιμές: Geely Starray EM-i Ultra 29,8 kWh προς 38.990 ευρώ, Geely Starray EM-i Pro προς 34.990 ευρώ ή προς 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100.