Γερμανική τεχνολογία και πρακτικότητα - Real.gr

Το VW Polo είναι ένα σύμβολο της αυτοκίνησης.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ηγέτης στην κατηγορία Β, με ζηλευτές περγαμηνές και με την αμέριστη υποστήριξη της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης. Συνδυάζει με αξιοσημείωτο τρόπο τη γερμανική τεχνολογία με την πρακτικότητα.

Ακόμη και τώρα που έχει τα χρονάκια του, εξακολουθεί να αποτελεί μια καλή πρόταση για το αυτοκίνητο που καθημερινά θα κινείται στην πόλη.

Οπως διαπίστωσα στη δοκιμή, ακόμη και η έκδοση με τον μικρότερο κινητήρα 1.0 TSI 95 ίππων και αυτόματο κιβώτιο DSG επτά σχέσεων, έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ταξιδιού.

Το πρώτο στοιχείο που εκτίμησα στη δοκιμή του ανανεωμένου γερμανικού πεντάπορτου αυτοκινήτου είναι η ευκολία που παρέχει στον οδηγό από τη στιγμή που θα καθίσει στο άνετο κάθισμα. Ολα τα χειριστήρια και οι διακόπτες είναι κοντά στον οδηγό, που νιώθει ότι το έχει οδηγήσει πολλά χρόνια. Η γερμανική τέχνη στην εργονομία είναι αξεπέραστη.

Ο κινητήρας ενεργοποιείται άμεσα από το κλειδί και είναι πρόθυμος να εκτελέσει μια ακόμη αποστολή. Αποδίδει αγόγγυστα, ακόμα και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, δεν κρύβει την αδυναμία του στην ισχύ και στη ροπή, αλλά ευτυχώς που έχει σύμμαχο το καλορυθμισμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αν ακολουθήσεις τον ρυθμό του κιβωτίου ταχυτήτων, χωρίς να αξιοποιείς τα εύχρηστα paddles στο τιμόνι, εξασφαλίζεις ικανοποιητικές επιδόσεις (0-100 χλμ./ώρα σε 11,5’’, τελική ταχύτητα 188 χλμ./ώρα) και χαμηλή κατανάλωση. Στην πόλη με προσοχή στο γκάζι, η μέση κατανάλωση κατέβηκε στα 5,5 λίτρα/100 χλμ. – καίριο στοιχείο για τη διαμόρφωση του κόστους χρήσης.

Η οδική συμπεριφορά είναι καλή και ασφαλής, όπως σε κάθε μοντέλο της VW. Σημαντικό ατού είναι και η πολύ καλή ποιότητα κύλισης, από τις πλέον ολοκληρωμένες προσπάθειες στην κατηγορία Β.

Οι περισσότεροι θόρυβοι και κραδασμοί μένουν έξω από την καμπίνα και η οδήγηση είναι ευχάριστη. Εμπορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα έκδοση More με αναβαθμισμένο εξοπλισμό, προς 24.280 ευρώ.

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Προβολείς LED με ρύθμιση δέσμης, προβολείς ομίχλης εμπρός, ασύμμετρα αναδιπλούμενη πίσω σειρά καθισμάτων, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους, ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες με αυτόματη ρύθμιση καθρέπτη συνοδηγού, κλιματισμούς Climatic, Digital Cockpit, We Connect App Wireless (ασύρματη σύνδεση με smartphone για Apple CarPlay & Android Auto), σύστημα Infotainment Composition, σκούρα θερμομονωτικά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ, κάμερα οπισθοπορείας, ζάντες αλουμινίου Zurich 5.5J x 15. Θα ήθελα καλύτερη τιμή πώλησης. Το VW Polo 1.0 TSI 95 DSG 7 κοστίζει 26.280 ευρώ. Η γκάμα ξεκινά από τα 23.980 ευρώ.