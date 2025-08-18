«Γκάζι» στις πωλήσεις Ι.Χ. τον Ιούλιο - Real.gr

Αξιοσημείωτη ανοδική τάση σημειώθηκε τον Ιούλιο στην ελληνική αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Τον έβδομο μήνα της χρονιάς κυκλοφορήσαν σε όλη την Ελλάδα 13.608 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, αύξηση κατά 11,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο επτάμηνο ο όγκος των πωλήσεων άγγιξε τις 91.769 μονάδες, αύξηση μόλις κατά 1,7% σε σχέση με πέρυσι.

Για έναν ακόμη μήνα πρωταθλήτρια των πωλήσεων αναδείχθηκε η ιαπωνική μάρκα Toyota που εδώ και πολλά χρόνια σαρώνει την αγορά. Πούλησε 2.170 αυτοκίνητα, κατακτώντας το 15,9% της συνολικής πίτας! Στο επτάμηνο παραμένει ακλόνητη στην πρώτη θέση της λίστας των πωλήσεων, η συνολική απόδοση της Toyota ήταν 13.817 αυτοκίνητα, ποσοστό 15,1%. Την Toyota εκπροσωπεί στην Ελλάδα η πολυεθνική εταιρεία Inchape.

Την αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση του Ιουλίου πέτυχε η κορεατική μάρκα Hyundai, που εκπροσωπεί ο όμιλος Βασιλάκη. Τιμονιέρης ο καταξιωμένος μάνατζερ Ανδρέας Χριστοφορίδης. Η Hyundai ταξινόμησε 1.327 αυτοκίνητα, ποσοστό 9,8%, ήταν η καλύτερη επίδοσή της στο επτάμηνο. Πολύ καλή ήταν και η επίδοση της ιαπωνικής μάρκας Suzuki, που εκπροσωπεί ο όμιλος Σφακιανάκη. Η Suzuki διέθεσε 1.021 αυτοκίνητα, ποσοστό 7,5%.

Σταθερή ανοδική πορεία ακολουθεί από την αρχή της χρονιάς η γαλλική μάρκα Peugeot που εκπροσωπεί στην Ελλάδα ο όμιλος Συγγελίδη. Τον Ιούλιο τοποθετήθηκαν πινακίδες σε 931 γαλλικά μοντέλα με τα σήματα της Peugeot, ποσοστό 6,8%. Η Peugeot διατηρεί τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη με 8.002 συνολικές πωλήσεις, ποσοστό 8,7%.

Το Top 10 της ελληνικής αγοράς το επτάμηνο Ιανουάριου-Ιουλίου 2025: Toyota, Peugeot, Hyundai, Suzuki, Opel, Citroen/DS, BMW, Kia, VW, Dacia.

Οι κερδισμένοι το επτάμηνο Ιανουάριου-Ιουλίου 2025: Peugeot +8,7%, Hyundai +7,8%, Opel +7%, BMW +20,5%, Kia +37.9%, VW +11,8%,

Dacia +93,8%, MG +44,2%, Renault +57,5%, Ford +7,9%, Jeep +40,2%, MINI +22,5%, BYD +526%, Cupra +27,3%, Alfa Romeo +211%, Lexus +126%, Honda +8,2%, Porsche +50,3%.

Οι χαμένοι το επτάμηνο Ιανουάριου-Ιουλίου 2025: Toyota -10,1%, Suzuki -18,7%, Citroen/DS -29,8%, Fiat -31,6%, Nissan -17,6%, Skoda -18,4%,

Audi -18,3%, Mercedes-Benz -17,4%, Mazda -5,4%, Volvo -4,8%, Seat -32,2%, Tesla -41,9%, Landa Rover -13%, Mitsubishi -5,6%.