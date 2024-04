Η ελληνική πρεμιέρα της BYD

Στο εμβληματικό Ζάππειο Μέγαρο, σε μία λαμπρή εκδήλωση, έγινε το ντεμπούτο της κινεζικής μάρκας BYD από τον όμιλο Σφακιανάκη, επίσημο διανομέα για την ελληνική αγορά.

Του Σπύρου Ρέκκα

Ειλικρινά, χρόνια είχα να δω στην Ελλάδα μια τόσο εντυπωσιακή και επιτυχημένη εκδήλωση για τον κλάδο του αυτοκινήτου. Αξίζουν συγχαρητήρια στον οραματιστή Σταύρο Τάκη και στην ομάδα του.

Η έναρξη των πωλήσεων των επιβατικών μοντέλων της BYD, κορυφαίου κατασκευαστή οχημάτων Νέας Ενέργειας στον κόσμο (New Energy Vehicles), σηματοδότησε ένα ακόμη ορόσημο για τη μάρκα στην Ευρώπη, αποτελώντας το πρώτο λανσάρισμά της για το 2024.

Η ΒΥD (Build Your Dreams), παγκοσμίως γνωστή για την πρωτοποριακή της τεχνογνωσία στην ανάπτυξη μπαταριών ισχύος και την καινοτομία στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με όραμα τη μείωση της θερμοκρασίας της Γης κατά 1°C («’Cool the Earth by 1°C»), διαθέτει στην Ελλάδα την ευρεία γκάμα των ηλεκτρικών και Plug-in Hybrid επιβατικών μοντέλων της, εφοδιασμένων με προηγμένη τεχνολογία, ελκυστική σχεδίαση και κορυφαία ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Τα δύο πρώτα επιβατικά μοντέλα της, που διατίθενται στη χώρα μας, είναι το compact μικρομεσαίο Atto3 (C-SUV) και το πολυτελές Seal (D-Sedan), ενώ θα ακολουθήσουν το μικρομεσαίο πόλης Dolphin (C-Hatchback) και το Seal U (D-SUV), το οποίο θα είναι διαθέσιμο τόσο σε έκδοση αμιγώς ηλεκτρική (BEV) όσο και σε έκδοση Plug-in Ηybrid (PHEV).

BYD Atto3: Ενα ευρύχωρο και δυναμικό SUV κατηγορίας C, σχεδιασμένο για τους οδηγούς που αναζητούν υψηλές επιδόσεις σε ένα ηλεκτρικό όχημα, απολαμβάνοντας παράλληλα την άνεση και την τεχνολογία που προσφέρουν τα συστήματα ασφάλειας και πολυμέσων. Τιμή έκδοσης Comfort 37.990 ευρώ.

BYD Seal: Ενα δυναμικό sport sedan κατηγορίας D, με ελκυστική σχεδίαση, ιδανικό για τους οδηγούς που αναζητούν την πολυτέλεια και το στιλ στην καθημερινή ηλεκτρική μετακίνησή τους. Βρέθηκε μεταξύ των φιναλίστ στην ψηφοφορία για το «European Car of the Year 2024», ενώ διεκδικεί τον τίτλο στο «World Car Awards 2024». Τιμή έκδοσης Design από 45.990 ευρώ.

Τα επιβατικά μοντέλα της κινεζικής μάρκας επωφελούνται από την καινοτόμα τεχνολογία μπαταριών, Blade Battery, η οποία πρωτοπορεί στους τομείς της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της απόδοσης. Βασικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας είναι ότι δεν χρησιμοποιεί κοβάλτιο, αποτελεί δομικό μέρος του αυτοκινήτου και έχει υποβληθεί με επιτυχία στις πιο σκληρές δοκιμές παθητικής ασφάλειας, όπως το Nail Penetration Test.

Το 2023, οι ετήσιες πωλήσεις της φίρμας ξεπέρασαν τα 3 εκατ. μονάδες, υπογραμμίζοντας τη θέση της ως παγκόσμιου ηγέτη των πωλήσεων NEV. Από την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, τον Οκτώβριο του 2022, η μάρκα έχει εγκαινιάσει πάνω από 250 καταστήματα σε 20 χώρες στην Ευρώπη.

Τα δύο πρώτα καταστήματα της BYD βρίσκονται στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας 57, Μαρούσι και Λεωφ. Αθηνών 173 & Λ. Κηφισού), όπου οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να δουν από κοντά, σε πρώτη φάση, τα αμιγώς ηλεκτρικά Atto3 και Seal, να τα οδηγήσουν και να κάνουν τις παραγγελίες τους άμεσα.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Σφακιανάκη, Σταύρος Π. Τάκη, ανέφερε: «Ο όμιλος Σφακιανάκη, με 65 χρόνια εμπειρίας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης αυτοκινητιστικής ιστορίας της Ελλάδας. Το εμπνευσμένο όραμα, η ξεκάθαρη στρατηγική, οι επενδύσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό μας συντελούν στην επιτυχία του ομίλου. Εχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε στη μεγάλη οικογένεια του ομίλου Σφακιανάκη τον κορυφαίο κατασκευαστή οχημάτων Νέας Ενέργειας στον κόσμο, τη BYD, και μαζί να οδηγήσουμε τις εξελίξεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον και στην Ελλάδα».