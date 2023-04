Η επιστροφή του θρυλικού Ford Bronco

Οσο περισσότερο μας πιέζει η καθημερινότητα τόσο θα αναζητούμε κάθε ευκαιρία για να φύγουμε από την πόλη, να απολαύσουμε τις ομορφιές της φύσης και να ξεδώσουμε στο off road.

Του Σπύρου Ρέκκα

Η νέα πρόταση της Ford, είναι βούτυρο στο ψωμί των οδηγών που αναζητούν την περιπέτεια στα βουνά και στα λαγκάδια. Το θρυλικό, αμερικανικό μοντέλο Ford Bronco 4Χ4 είναι διαθέσιμο για πρώτη φορά για παραγγελία στην Ευρώπη και σύντομα και στην Ελλάδα. Η γκάμα περιλαμβάνει την hardcore έκδοση Outer Banks και την Badlands, για ακραίες εκτός δρόμου διαδρομές.

Και οι δύο εκδόσεις τροφοδοτούνται από τον κινητήρα της Ford, EcoBoost V6 2.7, που αποδίδει ισχύ 335 ίππων και ροπή 56,8 χλγμ. Στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 10 σχέσεων.

Τα καινοτόμα και πρακτικά χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν με γνώμονα τις τολμηρές περιπέτειες σε κάθε είδους επιφάνεια περιλαμβάνουν αφαιρούμενες πόρτες με δυνατότητα αποθήκευσης μέσα στο αυτοκίνητο, ενσωματωμένα σημεία στήριξης για την εγκατάσταση αξεσουάρ, καθώς και ανθεκτικά και εύκολα στο καθάρισμα εξαρτήματα και επιφάνειες.

Η ικανότητά του να κινείται στο off road υψηλής δυσκολίας ενισχύεται και από το Terrain Management System, μέσω του οποίου ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο για τις συνθήκες προφίλ οδήγησης. Εκτός από τα προφίλ Normal, Eco, Sport και Slippery, που αφορούν την οδήγηση εντός δρόμου, τα ειδικά για off road διαδρομές drive modes περιλαμβάνουν τα Mud/Ruts, Sand, το Rock Crowl, καθώς και το εμπνευσμένο από τους αγώνες προφίλ οδήγησης Baja, για το Bronco Badlands. Κάθε προφίλ επιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίζει την απόκριση στο γκάζι, τα σημεία αλλαγής των σχέσεων του κιβωτίου και την αίσθηση του τιμονιού, σε συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες. Προσφέρει επίσης το Trail Toolbox, μία σουίτα προηγμένων off road τεχνολογιών που υποστηρίζουν τον οδηγό. Το Trail Control λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το cruise control: ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μία ταχύτητα έως 31 χλμ./ώρα, με το όχημα να διαχειρίζεται αυτόματα την επιτάχυνση και το φρενάρισμα προκειμένου να διατηρεί την επιλεγμένη ταχύτητα, ενώ ο οδηγός επικεντρώνεται στο τιμόνι όταν διασχίζει δύσκολα εδάφη. Η επιλογή «έρπειν» (crawl) στη λειτουργία low range δίνει τη δυνατότητα να κινείται με ταχύτητα 6 χλμ./ώρα με τον κινητήρα να περιστρέφεται στις 2.400 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας ακριβή έλεγχο και μείωση των πιθανοτήτων ακινητοποίησης σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στη Βρετανία οι τιμές ξεκινούν από τα 85.000 ευρώ.