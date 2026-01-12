Η χρονιά της BYD - Real.gr

Το 2025 ήταν μια λαμπρή χρονιά για την κινεζική μάρκα αυτοκινήτων BYD γιατί κατάφερε να ξεπεράσει στον τομέα των πωλήσεων των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (EV) τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, την αμερικανική μάρκα αυτοκινήτων Tesla του Ελον Μασκ.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η BYD αναδείχθηκε η μεγαλύτερη μάρκα σε πωλήσεις EV στον κόσμο! Είναι η πρώτη φορά που η καινοτόμος BYD ξεπέρασε τον αμερικανικό ανταγωνιστή της σε ετήσιες πωλήσεις.

Οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά σχεδόν 9% το 2025, έτος που πούλησε 1,64 εκατ. EV παγκοσμίως. Το 2025 ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μείωσης των πωλήσεών της.

Την ίδια χρονιά η BYD πούλησε περισσότερα από 2,25 εκατ. EV, αύξηση σχεδόν 28% σε σχέση με το 2024, αναφέρει το BBC.

Η Tesla αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά αν και έκανε δελεαστικές προσφορές. Επλήγη από την ανησυχία για τις πολιτικές δραστηριότητες του Μασκ και τον ανταγωνισμό των Κινέζων. Οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 16% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025. Η πτώση οφειλόταν εν μέρει στην κατάργηση της κρατικής επιδότησης στις ΗΠΑ που μείωνε έως και 7.500 δολάρια την αρχική τιμή πώλησης. Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ εκδικήθηκε τον πρώην φίλο του;

Οι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν πως οι πωλήσεις της Tesla θα μειωθούν και το 2026, σηματοδοτώντας μια ολοένα και πιο ζοφερή προοπτική. Κινεζικές εταιρείες, όπως η Geely, η MG και η BYD -η μεγαλύτερη πλέον εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο- ασκούν πιέσεις στους δυτικούς ανταγωνιστές τους, τιμολογώντας τα οχήματά τους σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που έχουν οι καθιερωμένες μάρκες.

Και στην Ελλάδα όμως η κινεζική μάρκα BYD έσπασε τα κοντέρ. Ο όμιλος Σφακιανάκη, που έχει αναλάβει μόλις από τον Φεβρουάριο του 2024 την εκπροσώπηση της BYD στη χώρα μας, είδε τις πωλήσεις των EV της πιο ισχυρής κινεζικής μάρκας να εκτοξεύονται σε πρωτοφανή επίπεδα και το 2025.

Τα επίσημα στοιχεία είναι εντυπωσιακά και επιβεβαιώνουν την άποψη ότι οι διορατικοί και επίμονοι Ελληνες επιχειρηματίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και όταν απέναντί τους έχουν πολυεθνικούς κολοσσούς, όπως η Tesla.

Η αυξητική τάση στις πωλήσεις της BYD στην ελληνική αγορά το 2025 σε σχέση με το 2024 άγγιξε το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 52,4%. Ποια είναι όμως η θέση της BYD στην ελληνική αγορά των EV το 2025; Στις λιανικές πωλήσεις που έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία και αξία, γιατί αποτελούν την άμεση επιλογή των οδηγών χωρίς την κατεύθυνση που δίνουν οι εταιρείες leasing, η BYD ήταν πρώτη στα EV με 1.040 πωλήσεις, ποσοστό 31,2%. Και στις εταιρικές πωλήσεις κατέλαβε την πρώτη θέση με 787 πωλήσεις και ποσοστό 14,1%.

Συνολικά το 2025, πούλησε 1.827 EV, κατακτώντας την πρώτη θέση με ποσοστό 20,5%! Η Tesla υπολείπεται κατά 756 αυτοκίνητα και κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ποια μοντέλα της BYD πρωταγωνίστησαν στην ελληνική αγορά το 2025; Το Top 5 της BYD το 2025: 1. Dolphin, 724 πωλήσεις, 2. Seal U DM-I, 578 πωλήσεις. 3. Atto 3, 458 πωλήσεις. 4. Dolphin Surf, 285 πωλήσεις. 5. Atto 2, 184 πωλήσεις.

Φέτος προγραμματίσθηκαν τα εξής λανσαρίσματα: Sealion 5 DM-I, Αtto 2 Long Range, Atto 2 DM-I και Atto 3 Evo. Ο όμιλος Σφακιανάκη κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια, με 14 μάρκες αυτοκινήτων και 7 επιχειρηματικές δραστηριότητες. Με έδρα την Αθήνα, ο όμιλος δραστηριοποιείται σήμερα σε 14 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 1.500 υπαλλήλους.