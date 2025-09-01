Η Volkswagen πρωταγωνιστεί στο Μόναχο - Real.gr

Κυρίαρχο ρόλο κατέχει η Volkswagen στη Διεθνή Εκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025), που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στην πρωτεύουσα του oμόσπονδου κρατιδίου της Βαυαρίας.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας σε πληθυσμό, με τα δύο καλύτερα και πιο φημισμένα πανεπιστήμια της χώρας, το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και το Πολυτεχνείο του Μονάχου, μουσεία και άλλα πολλά ανώτερα καλλιτεχνικά ιδρύματα, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης προετοιμάζεται για να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση ανάλογη των μεγάλων δυνατοτήτων της.

Στην IAA Mobility 2025, η Volkswagen γιορτάζει και τη νέα επιτυχία της στον τομέα των πωλήσεων των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τον Ιούλιο, ήταν η κορυφαία σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, καθώς οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 83% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, λόγω της ισχυρής ζήτησης για τα ID3, ID5 και ID7. Δικαιώνονται οι προσπάθειες της κορυφαίας ευρωπαϊκής μάρκας να αναπτύξει την κινητικότητα μηδενικών ρύπων.

Η Volkswagen, στη μεγαλύτερη γιορτή κινητικότητας της Ευρώπης, θα έχει δυναμική παρουσία στην Odeonsplatz του Μονάχου. Σε έναν ανοιχτό χώρο με ελεύθερη είσοδο, η μάρκα παρουσιάζει νέα μοντέλα, επετειακές εκδόσεις και διαδραστικές δραστηριότητες που φέρνουν το όραμα «Κινητικότητα για όλους» πιο κοντά στο κοινό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώτη εμφάνιση ενός νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV μικρού μεγέθους. Το πρωτότυπο προαναγγέλλει το entry-level ID. της μάρκας και έρχεται να ορίσει νέα πρότυπα σε σχεδίαση, ποιότητα και χώρους στην κατηγορία του T-Cross. Η έκδοση παραγωγής θα λανσαριστεί το 2026.

Το ολοκαίνουργιο T-Roc με θερμικούς κινητήρες θα παρουσιαστεί στο κοινό για πρώτη φορά. Το σπορ SUV θέτει νέα πρότυπα, παραμένοντας παράλληλα εξαιρετικά συμπαγές και ευέλικτο. Είναι μεγαλύτερο και προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο και ευελιξία για μέγιστη άνεση οδήγησης. Το υψηλής ποιότητας εσωτερικό είναι επικεντρωμένο στον οδηγό, με υπερσύγχρονα καθίσματα και σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Διαθέτει πολυάριθμες επιλογές εξοπλισμού και καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης.

Η συνεργασία με την Bogner Fire+Ice δίνει ζωή στο ID.3 GTX Fire+Ice, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση, που θα εκτίθεται δίπλα στο εμβληματικό Golf II Fire and Ice της δεκαετίας του ’90. Παράλληλα, η 50ή επέτειος του GTI γιορτάζεται με το Golf GTI Edition 502, το ισχυρότερο GTI παραγωγής με 325 ίππους! Μαζί του, το GTI History Wall και ένας αγωνιστικός προσομοιωτής ζωντανεύουν την κληρονομιά του θρυλικού μοντέλου.

Η Volkswagen μετατρέπει το Μόναχο σε σκηνή ανοιχτής εμπειρίας. Διαδραστικοί σταθμοί, ψηφιακές παρουσιάσεις και το Future Materials Lab φέρνουν το κοινό πιο κοντά στις τεχνολογίες και στη βιωσιμότητα. Ζώνες παιχνιδιού για μικρούς και μεγάλους, αλλά και στιγμές δημιουργίας με τεχνητή νοημοσύνη εμπλουτίζουν την εμπειρία.

Η σκηνή του χώρου φιλοξενεί καθημερινά συναυλίες και ομιλίες. Ανάμεσα στους καλεσμένους, η Armi Warning, ο Pa Sheehy και ο Peter Maffay. Οι θεματικές καλύπτουν τον αθλητισμό, την κοινωνία και τη βιωσιμότητα. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με γαστρονομικές προτάσεις σε ανοιχτό περιβάλλον – από το θρυλικό Volkswagen Currywurst.

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα σε κάθε επισκέπτη. Ολες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε γραφή Μπράιγ, με υψηλή αντίθεση και σαφή εικονογράμματα, ενώ το πρόγραμμα της σκηνής υποστηρίζεται από διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.