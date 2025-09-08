IAA Mobility 2025: Ολα τα μάτια στο Μόναχο - Real.gr

Οσοι εκτιμούν -και δεν είναι λίγοι- ότι οι διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτων έχουν «πεθάνει» και πως η ενημέρωση των υποψήφιων αγοραστών αυτοκινήτων καθώς και των παθιασμένων φίλων της αυτοκίνησης και της τεχνολογίας θα γίνεται μόνο από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και τους «ανεκδιήγητους» influencer, οφείλουν να αναθεωρήσουν την άποψή τους.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Την πληρωμένη απάντηση παίρνουν σε μεγάλη δόση από τη Διεθνή Εκθεση Αυτοκινήτου και Κινητικότητας του Μονάχου 2025 (IAA Mobility 2025), που καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών.

Οι αμφισβητίες των εκθέσεων οφείλουν να παραδεχθούν ότι η ζωντανή επαφή με το αυτοκίνητο δεν συγκρίνεται με καμία άλλη μορφή επικοινωνίας. Αύριο, νωρίς το πρωί, το εκθεσιακό κέντρο του Μονάχου (Messe München 2025) θα υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες που διψούν για ενημέρωση, θέλουν να μάθουν τα τελευταία νέα και να κάνουν όνειρα πίσω από το τιμόνι του ολοκαίνουργιου μοντέλου που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Να δουν και να νιώσουν την εξέλιξη της αυτοκίνησης και της κινητικότητας.

Ωστόσο, να σημειώσω ότι η IAA Mobility 2025 έχει την τύχη με το μέρος της, γιατί καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των εταιρειών για τη συμμετοχή τους διαδραμάτισαν και δύο σημαντικά γεγονότα: οι εμπορικοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, που κάνουν δυσκολότερη την εμπορική δραστηριότητα των αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ, και η αμείλικτη επίθεση των Κινέζων σε όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων, στη πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών.

Αξίζει να τονιστεί ότι μέχρι και η υπερήφανη Volvo επιστρέφει στις διεθνείς εκθέσεις, με πρώτη εμφάνιση στην IAA Mobility 2025, έπειτα από 12 χρόνια απουσίας! Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία κάνει δυναμική επιστροφή σε μια από τις πιο διάσημες εκθέσεις αυτοκινήτου στον κόσμο, σηματοδοτώντας μια καθοριστική αλλαγή στην ευρωπαϊκή στρατηγική της. Επιτέλους, η αγαπημένη μάρκα των οδηγών που λατρεύουν τη σκανδιναβική κουλτούρα και θέτουν ως πρώτο κριτήριο την ασφάλεια, θα βγει στο προσκήνιο.

Μια ακόμη σημαντική επιστροφή στις διεθνείς διοργανώσεις αφορά τη δημοφιλή κορεατική μάρκα Hyundai. Η φίρμα που τα βάζει με τους γερμανικούς κολοσσούς και είναι πρωτοπόρος στην ηλεκτροκίνηση και στην αξιοποίηση του υδρογόνου, ύστερα από τέσσερα χρόνια απουσίας επιστρέφει στις διεθνείς εκθέσεις μέσω της IAA Mobility 2025.

Στην τρίτη της διοργάνωση στο Μόναχο (προηγήθηκαν οι εκθέσεις το 2021 και το 2023) η IAA Mobility 2025 είναι μεγαλύτερη, πιο διεθνής και πιο προσανατολισμένη στην εμπειρία από ποτέ. Η μεγαλύτερη διοργάνωση κινητικότητας στον κόσμο προσελκύει περισσότερους επισκέπτες, εκθέτες και συνεργάτες, συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα τρόπων μεταφοράς και παρόχων κινητικότητας. Περισσότερο από το 55% των εκθετών είναι εκτός Γερμανίας – ένα νέο ρεκόρ για την IAA Mobility.

Η IAA Mobility 2025 θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Σήμερα είναι η Press Day. Οι εκθέτες θα παρουσιάσουν καινοτομίες και θα δείξουν πώς θα είναι το μέλλον της κινητικότητας. Φέτος, η πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βαυαρίας θα φιλοξενήσει επίσης τον μεγαλύτερο και πιο εμπειρικά προσανατολισμένο ανοιχτό χώρο (open space) όλων των εποχών.

Η είσοδος στον ανοιχτό χώρο (open space) είναι δωρεάν για όλους. Οι επισκέπτες όχι μόνο μπορούν να δουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτροκίνητες μοτοσικλέτες, αλλά μπορούν και να τα δοκιμάσουν επί τόπου. Η γκάμα των δοκιμαστικών οδηγήσεων που προσφέρονται φέτος είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή – συνολικά 231 οχήματα ταξινομήθηκαν, αύξηση 27%. Οι 204 θέσεις εκκίνησης στον ανοιχτό χώρο κρατήθηκαν αμέσως. Προστέθηκαν επιπλέον 15 θέσεις εκκίνησης στην πλατεία Königsplatz. Στο πλαίσιο της IAA Experience, 15 εκθέτες θα επιδείξουν επίσης πώς είναι η αυτόνομη οδήγηση με 25 οχήματα.

Volkswagen ID. 1

Η Volkswagen θα αποκαλύψει τα νέα, καινοτόμα μοντέλα της. Η ηλεκτροκίνηση ενισχύεται με την προσθήκη των αμιγώς ηλεκτρικών ID.1, ID.2 και ID. 2X. Το ID.1 είναι το πιο μικρό σε μέγεθος μοντέλο μηδενικών ρύπων της μάρκας, με αρχική τιμή 20.000 ευρώ. Αναμένεται στην αγορά το 2027. Εχει μήκος 3.880 χιλ. ενώ το ιδιαίτερα δημοφιλές up! έφθανε τα 3.600 χιλ. Τροφοδοτείται από έναν νέο ηλεκτροκινητήρα 95 ίππων. Τελική ταχύτητα 130 χλμ./ώρα. Αυτονομία τουλάχιστον 250 χλμ. Προσφέρει χώρο για τέσσερα άτομα και 305 λίτρα αποθηκευτικό χώρο. Χρησιμοποιεί μια νέα, ιδιαίτερα ισχυρή αρχιτεκτονική λογισμικού. Εξοπλίζεται με νέες λειτουργίες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Το ID.2 θα κυκλοφορήσει το 2026 και η αρχική τιμή του καθορίστηκε στα 25.000 ευρώ. Εχει μήκος 4.050 χιλ. ενώ η τρέχουσα έκδοση Polo φθάνει τα 4.074 χιλ. Και τα τρία μοντέλα βασίζονται στη νέα αρθρωτή πλατφόρμα ηλεκτρικής κίνησης της Volkswagen, τη MEB, με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου T-Roc είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της έκθεσης. Το μήκος αυξήθηκε κατά 12 εκ. Υψηλής ποιότητας εσωτερικό, νέο κόκπιτ, οθόνη ψυχαγωγίας έως 13 ίντσες και φωτισμός που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα lounge. Περισσότερος χώρος στο εσωτερικό και αυξημένη αποθηκευτική ικανότητα(475 λίτρα). Νέα συστήματα υποβοήθησης, όπως το αναθεωρημένο Travel Assist και το Park Assist Pro. Οι προπωλήσεις ξεκίνησαν στη Γερμανία στις 28 Αυγούστου (παραδόσεις τον Νοέμβριο). Από 30.845 ευρώ (1.5 eTSI ήπιο υβριδικο 48V 115 ίπποι). Επίσης, ήπιο υβριδικο 48V 1.5 eTSI με 150 ίππους. Θα ακολουθήσουν δύο πλήρως υβριδικά συστήματα κίνησης, τετρακίνηση 4MOTION 2.0 TSI mHEV και ισχυρότερη έκδοση. Ολα τα ήπια υβριδικά 1.5 και 2.0 διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων.

BMW iX3

Η BMW θα πραγματοποιήσει το παγκόσμιο ντεμπούτο της νέας BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της νέας γκάμας Neue Klasse. Είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της μάρκας, χάρη στην τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, την αυτονομία των 800 χλμ., την ισχύ φόρτισης 400 kW, τη νέα σχεδιαστική γλώσσα, το BMW Panoramic iDrive και σε μια ολιστική φιλοσοφία βιωσιμότητας. Η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών και λογισμικού (με τέσσερις «υπερεγκεφάλους» (superbrains) υψηλής απόδοσης που καλύπτουν τη δυναμική οδήγηση, την αυτοματοποιημένη οδήγηση, το infotainment και τις βασικές λειτουργίες άνεσης) ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο επίπεδο ψηφιακών εμπειριών. Παράλληλα, το «Heart of Joy» και η διαχείριση της δυναμικής οδήγησης μυούν τους οδηγούς σε ένα απαράμιλλο επίπεδο δυναμικής συμπεριφοράς, ακρίβειας και αποδοτικότητας. Νέο σύστημα μπαταρίας υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες. Η ενεργειακή πυκνότητα είναι αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με την τεχνολογία BMW eDrive πέμπτης γενιάς, ενώ η ταχύτητα φόρτισης είναι υψηλότερη κατά 30%. Το Energy Master λειτουργεί ως έξυπνη διεπαφή για την παροχή ισχύος υψηλής και χαμηλής τάσης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της μπαταρίας υψηλής τάσης. Κυλινδρικές κυψέλες, που προσφέρουν βελτιστοποιημένη ενεργειακή πυκνότητα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ενσωματώνονται απευθείας στην μπαταρία υψηλής τάσης (cell to pack). Η μείωση του βάρους επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης της μπαταρίας υψηλής τάσης ως δομικού στοιχείου του πλαισίου. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης των 400 kW σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC 800V επιτρέπει την προσθήκη έως 372 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να επαναφορτιστεί από το 10% στο 80% σε 21 λεπτά. Η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) τη μετατρέπει σε φορητή πηγή ενέργειας, με παροχή ισχύος έως 3,7 kW στην Ευρώπη.

Leapmotor B10

Η κινεζική μάρκα Leapmotor γιορτάζει την είσοδό της στη δημοφιλή κατηγορία C. Εκπρόσωπός της είναι το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο B10. Διαστάσεις: μήκος 4.515 χιλ., πλάτος 1,885 χιλ., ύψος 1,655 χιλ. και μεταξόνιο 2.735 χιλ. Αρχική τιμή από 29.900 ευρώ (ανάλογα με την τοπική αγορά), καθιστώντας το ένα από τα πιο ανταγωνιστικά αμιγώς ηλεκτρικά SUV στην κατηγορία του. Ο εξωτερικός σχεδιασμός συνδυάζει τις κομψές καμπύλες με τις δυναμικές γραμμές. Ο εσωτερικός σχεδιασμός αναδεικνύει έναν μοντέρνο χαρακτήρα, προσφέροντας παράλληλα μια φωτεινή και ευρύχωρη ατμόσφαιρα. Μια μοντέρνα οθόνη αφής 14,6 ιντσών δεσπόζει στο κέντρο του ταμπλό, δημιουργώντας ένα high-tech κεντρικό σημείο. Η διάταξη της καμπίνας είναι λειτουργική και φιλόξενη, οι ευέλικτες διαμορφώσεις καθισμάτων μετατρέπουν το εσωτερικό σε έναν άνετο χώρο ανάπαυσης. Προσφέρει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους επιβατών στην κατηγορία και 22 έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους. Είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο μοντέλο, εξοπλισμένο με μια προσαρμόσιμη, εξαιρετικά γρήγορη διεπαφή έξυπνου πιλοτηρίου και 17 χαρακτηριστικά ADAS. Ως το πρώτο παγκόσμιο μοντέλο της σειράς B της Leapmotor, βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική LEAP3.5 και είναι προσαρμοσμένο σε μια νέα γενιά οδηγών που εκτιμούν τη βιωσιμότητα, τα έξυπνα χαρακτηριστικά και την προσιτή τιμή. Τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης που αποδίδει 218 ίππους και 240 Nm ροπής. Επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 8’’, με τελική ταχύτητα 170 χλμ./ώρα. Δύο επιλογές μπαταρίας (56,2 kWh αυτονομία έως και 361 χλμ. και μπαταρία 67,1 χλμ. έως και 434 χλμ. – υποστηρίζουν φόρτιση AC 11 kW και γρήγορη φόρτιση DC έως 168 kW, φόρτιση 30%-80% σε μόλις 20 λεπτά). Στην Ελλάδα, το Leapmotor Β10 αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μέσα από επιλεγμένα σημεία του δικτύου της Italian Motion (Alfa Romeo, Fiat, Jeep).