Ηλεκτρικό και πρακτικό το MGS5 EV - Real.gr

Από τις πρώτες ημέρες του 2026 η MG ξεκίνησε το λανσάρισμα του νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της, MGS5 EV. Το νέο MGS5 EV συνδυάζει δυναμικό και σύγχρονο σχεδιασμό με πρακτικότητα και άνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της καθημερινής μετακίνησης όσο και των μεγαλύτερων διαδρομών.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η σχεδίασή του αποτυπώνει ξεκάθαρα τον ηλεκτρικό χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ το ευρύχωρο και εργονομικά σχεδιασμένο εσωτερικό προσφέρει υψηλό επίπεδο ποιότητας και λειτουργικότητας για όλους τους επιβάτες.

Ως αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV προσφέρει αθόρυβη και ομαλή οδήγηση, άμεση απόκριση και αποδοτική διαχείριση ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Παράλληλα, ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία.

Με το λανσάρισμα του MGS5 EV στην Ελλάδα, ενισχύεται περαιτέρω η παρουσία της MG στην ηλεκτροκίνηση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για προσιτές, σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις βιώσιμης μετακίνησης.

Το MGS5 EV προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 49 kWh και 64 kWh, διαθέτει ισχύ έως 231 ίππους και αυτονομία έως 480 χλμ., στοιχεία που το καθιστούν ανταγωνιστικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Επιπλέον, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά, ενισχύοντας την πρακτικότητα στη χρήση.

Το MGS5 EV προέρχεται από μια εξειδικευμένη πλατφόρμα με κίνηση στους πίσω τροχούς και υιοθετεί έναν συνδυασμό ανεξάρτητης ανάρτησης MacPherson εμπρός και πέντε συνδέσμων πίσω, ο οποίος ικανοποιεί τόσο την ευελιξία όσο και τη μέγιστη άνεση.

Διατίθενται δύο επίπεδα εξοπλισμού, Exclusive και Luxury, αμφότερα υπερπλήρη σε συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού, αλλά και με στοιχεία άνεσης, όπως ο αυτόματος κλιματισμός, η πλοήγηση κ.λπ.

Η βασική έκδοση κοστίζει 26.950 ευρώ, περιλαμβάνει την τρέχουσα προωθητική ενέργεια από τον όμιλο Συγγελίδη και το όφελος της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».