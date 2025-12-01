Ηρθε στην Ελλάδα η Nio - Real.gr

Η premium κινεζική μάρκα Nio λανσάρεται στην ελληνική αγορά από τον δυναμικό όμιλο Μοτοδυναμική.

Οι τεχνολογικές καινοτομίες που καθιστούν την κινεζική μάρκα μοναδική στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου: Το πρωτοποριακό σύστημα Battery Swap, που επιτρέπει την πλήρη αλλαγή μπαταρίας σε λίγα λεπτά, τη Νomi (την πρώτη AI βοηθό), τη λειτουργία ημιαυτόνομης οδήγησης καθώς και το οικοσύστημα Nio House, που προσφέρει μια διαφορετική, βιωματική εμπειρία στους κατόχους των οχημάτων.

Στη παρουσίαση ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Μοτοδυναμική, Πάρης Κυριακόπουλος, δήλωσε: «Στη Μοτοδυναμική πιστεύουμε ότι η κινητικότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη, ένας κινητήρας της ανθρώπινης προόδου σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας.

Το όραμά μας είναι τολμηρό, βιώσιμη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς. Με τη Yamaha, την Porsche και τη Sixt έχουμε χτίσει μια ισχυρή παρουσία στον τομέα της κινητικότητας στην Ελλάδα. Ομως δεν σταματήσαμε εκεί. Θέλουμε να ανακαλύψουμε νέες μάρκες που θα μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον».

H Head of Nio Greece, Σοφία Μητράκη, ανέπτυξε το όραμα και τη φιλοσοφία της μάρκας για την ελληνική αγορά, αναφερόμενη στα πρώτα μοντέλα που ήρθαν στην Ελλάδα -το EL6, το ET5 και το ET5 Touring- αλλά και το firefly. «Η Nio ήρθε στη χώρα μας με ένα ξεκάθαρο όραμα, να φέρει την τεχνολογία, την καινοτομία και την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης πιο κοντά σε κάθε Ελληνα οδηγό».

Το EL6 είναι ένα μεσαίο SUV με κορυφαία άνεση, τεχνολογία και ευελιξία. Το σεντάν ET5, που ενσωματώνει συνδεσιμότητα και προηγμένες υπηρεσίες, φέρνει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης στο επόμενο επίπεδο.

Το ET5 Touring, η πρακτική και πολυτελής εκδοχή του ET5, με έξυπνη διαχείριση χώρου είναι ιδανικό για οικογένειες ή επαγγελματική χρήση.