Εκτιμώ ότι το 2025 θα είναι η χρονιά της Citroen.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η γαλλική μάρκα άλλαξε τη στόχευσή της στη διεθνή αγορά και πλέον προβάλλει ως η αυτοκινητοβιομηχανία που έχει τη δυνατότητα να λανσάρει ολοκαίνουργια μοντέλα ακόμη πιο υψηλών προδιαγραφών με χαμηλές τιμές και να διαμορφώνει τις ισορροπίες στις καίριες κατηγορίες. Το νέο σύνθημά της είναι «Πρόσβαση στη κινητικότητα σε όλους».

Η πρώτη «κανονιά» της εμβληματικής φίρμας, που εκπροσωπεί ο Ομιλος Συγγελίδη από το 1965, είναι η δημιουργία της νέας γενιάς του Citroen C3. Οδήγησα τον Μάιο το ολοκαίνουργιο supermini στην Αυστρία και ειλικρινά δεν πίστευα στα μάτια μου και στις αισθήσεις μου. Ομορφο, μοντέρνο, καλοφτιαγμένο, στιβαρό και με εξαιρετική οδική συμπεριφορά. Σου φτιάχνει τη διάθεση με την προσέγγισή του, ακόμη και στη βαρετή καθημερινή μετακίνηση στο αστικό περιβάλλον. Μια γαλλική κούκλα για νέους ανθρώπους που ενστερνίζονται τη γαλλική κουλτούρα.

Σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχει καμία, μα καμία, σχέση με το απερχόμενο μοντέλο -εκτός από την ονομασία- και πως είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην γκάμα της μάρκας. Δεν μειώνω την αξία των άλλων μοντέλων της φίρμας που έχουν αναγάγει την άνεση σε άλλο επίπεδο, αλλά στο νέο C3 οι Γάλλοι βρήκαν τη σωστή ισορροπία σε όλους τους τομείς που αξιολογεί ο απαιτητικός οδηγός. Θεωρώ ότι είναι ένα υπερσύγχρονο, πλήρες αυτοκίνητο της κατηγορίας Β που δεν του λείπει τίποτα και, το σημαντικότερο, είναι προσιτό στην πλειονότητα των υποψήφιων αγοραστών.

Μέχρι και την τιμολογιακή πολιτική τους αναθεώρησαν οι Γάλλοι και την προσάρμοσαν στα νέα οικονομικά δεδομένα. Ο Ομιλος Συγγελίδη κατάφερε να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές για το ολοκαίνουργιο μοντέλο που ξεκινούν από τα 16.900 ευρώ. Μια τιμή-σοκ που έχει ήδη προβληματίσει τον ανταγωνισμό. Το νέο Citroen C3 βρίσκει μπροστά του τα εξής δημοφιλή μοντέλα: Toyota Yaris (5.380 πωλήσεις στο εννιάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου), Opel Corsa (2.642), Peugeot 208 (2.372), Hyundai i 20 (1.636), Skoda Fabia (1.343), Renault Clio (1.320), Suzuki Swift (1.311) κ.ά.

Το νέο Citroen C3 παίρνει όμως και πολύ μεγάλη προίκα, αφού το απερχόμενο μοντέλο ήταν δεύτερο στην κατηγορία του με 4.309 πωλήσεις (συμπεριλαμβάνεται και το DS3). Η ομάδα του Πέτρου Πιπερίδη ενισχύει συνεχώς την παρουσία της Citroen στην Ελλάδα με στοχευμένες κινήσεις.

Η γκάμα του γαλλικού supermini, που εκτιμώ ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει το best seller της αγοράς, ξεκινά με την έκδοση που αξιοποιεί τον νέας γενιάς βενζινοκινητήρα 1.2 Turbo με ισχύ 100 ίππων. Αυτό το μοτέρ, στη συγκεκριμένη έκδοση, συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων.

Προσφέρεται για πρώτη φορά με ήπιο υβριδικό κινητήριο σύστημα, χάρη στην ευελιξία και στην προσαρμοστικότητα της SmartCar πλατφόρμας. Η υβριδική έκδοση Hybrid 100 e-DCS6 εξασφαλίζει έως και 50% αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης εντός των αστικών κέντρων. Χωρίς περιορισμούς επαναφόρτισης, προσφέρει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, από την ευκολία οδήγησης χωρίς θορύβους ή κραδασμούς έως την πρόσβαση σε ζώνες χαμηλών ρύπων (αστικά κέντρα).

Το αμιγώς ηλεκτρικό ?-C3 στηρίζεται στη οικονομική και σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά (BEV) πλατφόρμα της Stellantis. H μπαταρία 44 kWh LFP (Lithium Ferro Phosphate) προσφέρει αυτονομία έως και 326 χλμ.

Το νέο Citroen C3 με θερμικό και ηλεκτρικό κινητήρα αναμένεται στην Ελλάδα στο τέλος του δ’ τριμήνου (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), ενώ η έναρξη παραγωγής των εκδόσεων με υβριδικό κινητήρα ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2025. Πρώτο πλάνο στο περίπτερο της Citroen στην έκθεση αυτοκινήτου.

Διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις (YOU!, PLUS, MAX). Τιμές: Βενζίνη 1.2T 100 ίπποι YOU! 16.900 ευρώ, 1.2T 100 ίπποι PLUS 18.900 ευρώ, 1.2T 100 ίπποι MAX 19.900 ευρώ. Υβριδικό Hybrid 100 ίπποι e-DCS6 PLUS 21.900 ευρώ. Hybrid 100 ίπποι e-DCS6 MAX 22.900 ευρώ. Ηλεκτρικό BEV 320 113 ίπποι YOU! 19.710 ευρώ, BEV 320 113 ίπποι PLUS 21.226 ευρώ, BEV 320 113 ίπποι MAX 21.984 ευρώ. Στις εκδόσεις BEV περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος».