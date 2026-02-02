Jeep Avenger 1.2 145 MHEV 4xe: Αληθινός εκδικητής - Real.gr

Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe μπαίνει σφήνα στην αγορά των νέων SUV και μας παροτρύνει να σκεφτούμε πάλι την αξία των σπουδαίων προτάσεων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς που δημιούργησε η φημισμένη αμερικάνικη φίρμα.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Οπως διαπίστωσα στη δοκιμή, το Jeep Avenger 4xe έχει σημαντικές διαφορές από τα λατρεμένα και ενεργοβόρα τετρακίνητα μοντέλα των περασμένων δεκαετιών. Εχει περιορισμένο βάρος (μόλις 1.475 κιλά), ο οδηγός δεν σταματά σε όλα τα βενζινάδικα για ανεφοδιασμό (μέση κατανάλωση στη δοκιμή 6,5 λίτρα/100 χλμ.), είναι ευέλικτο σαν supermini, παρέχει υψηλά επίπεδα άνεσης και διακρίνεται για την ευχάριστη οδήγηση τόσο στην άσφαλτο όσο και στο off road.

Η συνεργασία των Αμερικανών μηχανικών με τους Ιταλούς συνάδελφους τους μας έδωσε την τετρακίνητη εκδοχή, μήκους 4.088 χιλ., που εξοπλίζεται με τα καλούδια που προσαρμόστηκαν στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Η πρόωση επιτυγχάνεται από τη συνεργασία τριών μονάδων: ισχυρό τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.2 136 ίππων (36 ίπποι περισσότεροι από την έκδοση e-Hybrid) και δύο ηλεκτρικούς κινητήρες ισχύος 21 kW.

Μόλις πάρει μπροστά ο βενζινοκινητήρας επικουρείται για την εκκίνηση από τον ηλεκτρικό κινητήρα 21 kW που είναι προσαρμοσμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των έξι σχέσεων, δίνοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρικό ξεκίνημα και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση (έως 30 χλμ./ώρα, έως 1 χλμ.) υπό συνθήκες χαμηλού φορτίου.

Ανάμεσα στους πίσω τροχούς βρίσκεται ο δεύτερος ηλεκτρικός κινητήρας 21 kW. Ετσι, το Avenger διατηρεί το 20% της συνολικής πρόωσης χωρίς οι εμπρός τροχοί να έχουν πρόσφυση, ενώ σε ολισθηρά εδάφη μπορεί να σκαρφαλώνει σε κλίση ακόμα και 40%. Είναι, δε, πολύ σημαντική η παράμετρος ότι ο πίσω ηλεκτροκινητήρας μπορεί να τροφοδοτείται διαρκώς με ενέργεια, προκειμένου η τετρακίνηση να λειτουργεί για όσο χρειάζεται.

Ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας, σε ταχύτητες έως 30 χλμ./ώρα η εμπλοκή της τετρακίνησης μπορεί είναι μόνιμη, ενώ εμπλέκεται και από τα 30 χλμ./ώρα έως τα 90 χλμ./ώρα, όταν κρίνεται απαραίτητη από τα ηλεκτρονικά συστήματα, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της πρόσφυσης των τροχών.

Η πίσω ανάρτηση είναι ανεξάρτητη Multilink και παρέχει υψηλά επίπεδα άνεσης και κύλισης στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις, το κορυφαίο Avenger απέχει 10 χιλ. παραπάνω από το έδαφος, φτάνοντας τα 210 χιλ., ενώ μπορεί να διασχίσει νερά βάθους 400 χιλ. Η γωνία προσέγγισης 22 μοιρών, ράμπας 21 και αναχώρησης 35 μοιρών είναι οι κορυφαίες στην κατηγορία, δίνοντας δυνατότητες αντάξιες του θρύλου της Jeep. Καλές επιδόσεις 0-100 χλμ./ώρα σε 9,5”, τελική 194 χλμ./ώρα.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” και το infotainment με οθόνη αφής επίσης 10,25” είναι στάνταρ, όπως και οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Παρόντα είναι επίσης τα συστήματα Selec-Terrain και Hill-Descent που ενισχύουν τον αυθεντικό χαρακτήρα Jeep και βοηθούν τον οδηγό στις δύσκολες διαδρομές.

Παρατηρήσεις: Σκληρά πλαστικά, περιορισμένος χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών, σχετικά μικρό πορτμπαγκάζ. Νέα χαμηλότερη τιμή 29.990 ευρώ (Upland). Η γκάμα του Jeep Avenger ξεκινά από τα 21.990 ευρώ, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις 200.000 μονάδες.