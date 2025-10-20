Jeep Compass από 37.500 ευρώ - Real.gr

Το Jeep Compass PHEV 4xe είναι πιο προσιτό από ποτέ, καθώς συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια ύψους 10.000 ευρώ που διαμορφώνει την εισαγωγική τιμή στις 37.500 ευρώ για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ετσι το SUV καθίσταται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία του, διαθέτοντας παράλληλα πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό: Μεταξύ άλλων, διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25” και infotainment με οθόνη αφής 10,1”, ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, εμπρός και πίσω φώτα LED, ζάντες αλουμινίου 18”, keyless entry, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, ενεργό cruise control και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Για την περιορισμένης παραγωγής έκδοση North Star η τιμή είναι 39.900 ευρώ και ο εξοπλισμός της διαθέτει επιπλέον του Altitude ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή, καθίσματα με ειδικές επενδύσεις που πλένονται και αισθητικές λεπτομέρειες που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Η πιο πλούσια επιλογή είναι η Business με 41.300 ευρώ, διαθέτοντας επιπλέον του Altitude βάση ασύρματης φόρτισης κινητού, χώρο αποσκευών με ηλεκτρική πόρτα και hands-free λειτουργία, σύστημα πλοήγησης, αυτόματο παρκάρισμα, ενεργό cruise control και περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος.

Υιοθετώντας κορυφαία τεχνολογία, το σύστημα κίνησης του Jeep Compass PHEV 4xe αποτελείται από υβριδικό κινητήρα 180 ίππων που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου έξι σχέσεων και έναν ηλεκτρικό 60 ίππων που κινεί τους πίσω και εξασφαλίζει τετρακίνηση.

Συνδυασμένη ισχύς 240 ίπποι. Οι επιδόσεις είναι πολύ ισχυρές με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,3”, ενώ υπάρχει και δυνατότητα για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στις καθημερινές μετακινήσεις.