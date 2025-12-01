Jeep Compass: Με άγριες διαθέσεις... - Real.gr

Μπορούν οι παθιασμένοι με την αυτοκίνηση Ιταλοί να δημιουργήσουν τη νέα γενιά των φημισμένων αμερικανικών Jeep;

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Αυτό το ερώτημα με απασχολεί από τότε που δημιουργήθηκε η Stellantis. Μέχρι τώρα τα έχουν καταφέρει αλλά η αποστολή του νέου Jeep Compass έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας γιατί στη κατηγορία των C SUV υπάρχουν καταξιωμένοι ανταγωνιστές.

Στη Βαρκελώνη ξετυλίχθηκε μία ακόμη πτυχή της σχέσης δύο διαφορετικών σχολών της κινητικότητας. Προσκεκλημένος της Italian Motion στην παγκόσμια παρουσίαση του ολοκαίνουργιου Jeep Compass είχα την ευκαιρία να αξιολογήσω το νεότερο μέλος της γκάμας.

Με την πρώτη ματιά διαπίστωσα ότι έχει γενναιόδωρες αναλογίες. Το μήκος φθάνει τα 4,55 μ. και στην παρουσίαση τονίστηκε ότι είναι το πιο αεροδυναμικό Jeep που έχει διατεθεί ποτέ στην Ευρώπη (συντελεστής αεροδυναμικής οπισθέλκουσας Cx κάτω από 0,29).

Το αμάξωμα διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα νέα κριτήρια για την ασφάλεια και τη μείωση των ζημιών. Οι κάμερες και οι μονάδες ραντάρ τοποθετήθηκαν υψηλότερα για να μειωθεί ο κίνδυνος να υποστούν ζημιές στην οδήγηση εκτός δρόμου.

Για την πρώτη δοκιμή επέλεξα την έκδοση που θα κυριαρχήσει στην αγορά, όταν οι πολιτικοί μας ενστερνιστούν τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, την αμιγώς ηλεκτρική, με πλήρως ανανεωμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική, 213 ίππους, μπαταρία 74 kWh, αυτονομία 500 χλμ. και κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.

Ξεκίνησα από την εντυπωσιακή Marina Port Vell Barcelona που βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία στην καρδιά αυτής της πολυσύχναστης, κοσμοπολίτικης πόλης και φιλοξενεί μερικά από τα πιο ακριβά superyacht μήκους έως 190 μ.

Στην πόλη-υπόδειγμα με τα εξαιρετικά πεζοδρομία και τόσες άλλες παρεμβάσεις που παροτρύνουν τους κάτοικους και τους τουρίστες να περπατούν με ασφάλεια, το SUV μηδενικών ρύπων κινήθηκε ομαλά, χωρίς να ενοχλεί τους πεζούς. Παρατήρησα ότι φιλοδωρεί τον οδηγό και τους επιβάτες με τα ανεκτίμητα δώρα της ησυχίας και της ηρεμίας.

Σημειώνω ότι είναι ένα από τα καλύτερα μοντέλα της κατηγορίας του σε αυτούς τους τομείς, συγκρίνεται με τα premium SUV. Οπως με ενημέρωσαν στελέχη της Jeep, η βελτιωμένη ηχομόνωση επιτυγχάνεται με την επιλογή νέων αποδοτικότερων υλικών, όπως το νέο πίσω τζάμι, το οποίο είναι τώρα 11% παχύτερο από πριν.

Στον αυτοκινητόδρομο ακόμη και όταν ανέπτυξα υψηλή ταχύτητα, το επίπεδο θορύβου παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα είναι άμεση και οι επιδόσεις εντυπωσιάζουν (0-100 χλμ./ώρα σε 8,5’’, τελική 180 χλμ./ώρα).

Διαπίστωσα ότι οι Ιταλοί πέτυχαν πολύ καλά αποτελέσματα και στην οδική συμπεριφορά. Το νέο πλαίσιο, η νέα ρύθμιση της ανάρτησης και οι κατάλληλες ρυθμίσεις του συστήματος διεύθυνσης συμβάλλουν στην ασφαλή και ευχάριστη οδήγηση. Στις στροφές εμφανίζει μικρές κλίσεις, λόγω της εφαρμογής μιας νέας μελέτης που μειώνει την κλίση του αμαξώματος κατά 20%.

Στο off road περιορισμένης δυσκολίας, διαπίστωσα ότι η απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 200 χιλ. επιτρέπει στο όχημα να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες των ανώμαλων εδαφών.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα έχει επανασχεδιαστεί για μεγαλύτερη ευελιξία και φινέτσα. Ο εσωτερικός χώρος είναι γενναιόδωρος, με τους πίσω επιβάτες να απολαμβάνουν επιπλέον 20 χιλ. για τα πόδια. Χώρος αποσκευών 550 λίτρα (+45 λίτρα). Ο συνολικός μπροστινός αποθηκευτικός χώρος φτάνει τα 34 λίτρα.

Καλές εντυπώσεις μού άφησε και η έκδοση 1.2 e-Hybrid 145 ίππων FWD. Η γκάμα είναι πλήρης, περιλαμβάνει την έκδοση Plug-in Hybrid 195 ίππων και δύο ακόμη εκδόσεις EV (231 ίπποι και 375 ίπποι eAWD). Αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Εμαθα ότι θα έχει πολύ καλή σχέση τιμής / προϊόντος / εξοπλισμού.