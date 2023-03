Jeep Renegade e-Hybrid 1.5 130 DDCT: Μικρό, αλλά... άγριο

Του Σπύρου Ρέκκα

Οπως διαπίστωσα στη δοκιμή, το πιο μικρό μοντέλο της μάρκας με θερμικό κινητήρα, ήπια υβριδική τεχνολογία και αυτόματο κιβώτιο έχει πολλά πλεονεκτήματα και ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις για οικονομική λειτουργία και χαμηλούς ρύπους. Να τονίσω ότι δεν επιβαρύνεται με το πρόσθετο βάρος της μεγάλης μπαταρίας της plug in hybrid έκδοσης. Χάνει σε ισχύ (190 είτε 240 ίππους προσφέρουν οι plug in hybrid εκδόσεις), αλλά είναι πιο ισορροπημένο στον δρόμο και εκτιμώ ότι θα έχει υψηλότερη αξία μεταπώλησης. Στη Γερμανία αφαιρέθηκαν τα μπόνους στην αγορά των plug in hybrid.