Kia Sportage από 34.990 ευρώ - Real.gr

Το ανανεωμένο Kia Sportage στην έκδοση 1.6T 239 ίππων 6AT 2WD Full Hybrid Platinum είναι μια από τις καλύτερες επιλογές στην κατηγορία του, γιατί, εκτός των τεχνολογικών αναβαθμίσεων, προσφέρεται και σε πολύ καλή τιμή, στα 34.990 ευρώ.

Το best seller της Kia είναι ηγέτης στην αγορά compact SUV και εξοπλίστηκε με εκτεταμένες αναβαθμίσεις. Το εσωτερικό προσφέρει έναν πολυτελή χώρο διαβίωσης με άφθονο χώρο για όλους τους επιβάτες.

Περισσότερο από ένα μέτρο χώρου για τα πόδια των πίσω επιβατών στη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Χωρητικότητα αποσκευών 587 λίτρα έως 1.776 λίτρα με τα καθίσματα της δεύτερης σειράς αναδιπλωμένα. Το δάπεδο αποσκευών διπλού επιπέδου παρέχει ευέλικτες δυνατότητες μεταφοράς αντικειμένων.

Το τιμόνι διαθέτει νέο σχεδιασμό δύο ακτινών, ενώ το ανανεωμένο μαξιλαράκι πρόσκρουσης και οι κρυφοί αεραγωγοί δημιουργούν ένα κομψό, μινιμαλιστικό φινίρισμα. Διαθέτει διπλές πανοραμικές οθόνες 12,3 ιντσών, νέα οθόνη head-up 10 ιντσών και ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto.

Περισσότερες ψηφιακές λειτουργίες διαθέσιμες μέσω Kia Connect. Η εξηλεκτρισμένη αυτοφορτιζόμενη έκδοση HEV διαθέτει turbo βενζινοκινητήρα 1.6 T-GDI, με σύστημα υβριδισμού συνολικής απόδοσης 239 ίππων.

Συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων, ενώ υπάρχει η επιλογή της εμπρός κίνησης και της τετρακίνησης (37.490 ευρώ). Οπως όλα τα μοντέλα της Kia, διαθέτει πλήρη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Παρέχεται επταετής εργοστασιακή εγγύηση, αποκλειστικά στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Kia.