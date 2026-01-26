Κίνηση-ματ από την Italian Motion - Real.gr

Η Italian Motion, αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας των Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Jeep και Leapmotor στην Ελλάδα, εξασφάλισε μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων με σύστημα πρόωσης PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Το ισχυρό μέλος του ευρύτερου ομίλου Θ. Βασιλάκη εισήγαγε στην Ελλάδα PHEV, τα οποία δεν επηρεάζονται από τον νέο κανονισμό Euro 6e-bis, οπότε διατηρούν την ίδια τιμή πώλησης και το πλεονέκτημα του μηδενικού φόρου εταιρικής χρήσης. Είναι ετοιμοπαράδοτα, περιλαμβάνουν πλούσιο εξοπλισμό και δεν επιβαρύνονται με φόρο του χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου.

Alfa Romeo Tonale

Η Alfa Romeo Tonale PHEV Q4 280 ίππων στην έκδοση Sprint δεν επιβαρύνεται με φόρο του χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου και είναι ετοιμοπαράδοτη. Στο C-SUV, με ιταλική φινέτσα, ένας τούρμπο κινητήρας βενζίνης με ήπιο υβριδικό σύστημα και ισχύ 180 ίππων κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, ενώ ένας ηλεκτρικός 122 ίππων τους πίσω.

Εξασφαλίζοντας μέγιστη συνδυαστική ισχύ 280 ίππων και 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,2”, το υβριδικό σύστημα ταιριάζει τέλεια στα δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία έως 69 χλμ. σε μεικτή χρήση και έως 82 χλμ. σε αστικό πεδίο.

Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται από οκταετή εγγύηση – τέσσερα χρόνια για τα μηχανικά μέρη και τέσσερα χρόνια οδική βοήθεια. Το ψηφιακό πιστοποιητικό NFT (Non-Fungible Token) καταγράφει αδιάβλητα το ιστορικό χρήσης και συντήρησης του αυτοκινήτου, ενισχύοντας τη μεταπωλητική αξία του. Κοστίζει 51.635 ευρώ, ενώ με το όφελος των 7.000 ευρώ η τιμή διαμορφώνεται στα 44.635 ευρώ.

Jeep Compass

Το Jeep Compass PHEV 4xe είναι ένα πανίσχυρο SUV 240 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο και εξελιγμένη τετρακίνηση αντάξια του ονόματος της μάρκας. Ολες οι εκδόσεις του Compass PHEV 4xe είναι ετοιμοπαράδοτες και συνοδεύονται από τετραετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, καθώς και από οκταετή για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Επιπλέον, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοπλισμού, ο φόρος χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός. Το σύστημα κίνησης αποτελείται από υβριδικό κινητήρα 180 ίππων που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου έξι σχέσεων και από έναν ηλεκτρικό 60 ίππων που κινεί τους πίσω και εξασφαλίζει τετρακίνηση. Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,3”. Με το επίπεδο εξοπλισμού Altitude κοστίζει 47.500 ευρώ, με την προωθητική ενέργεια, ύψους 10.000 ευρώ, η τιμή διαμορφώνεται στα 37.500 ευρώ.

Leapmotor C10

Εχοντας εξειδίκευση στα αμιγώς ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid μοντέλα, η Leapmotor εφοδιάζει το C10 REEV με κορυφαία τεχνολογία PHEV. Δεν επιβαρύνεται με φόρο του χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου σε όλες τις εκδόσεις.

Εξασφαλίζοντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, παράλληλα έχει κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία σε σχέση με τα συμβατικά PHEV συστήματα και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε συνεχές ρεύμα (DC). Η μπαταρία είναι επαρκής για αυτονομία 145 χλμ. Συνολικά μπορεί να διανύσει σχεδόν 1.000 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό ή επιπλέον φόρτιση.

Το μυστικό κρύβεται σε μια γεννήτρια ισχύος 50 kW που παίρνει κίνηση από τον ειδικά εξελιγμένο κινητήρα βενζίνης, ενώ χρειάζεται μόλις 0,3 λίτρα για την παραγωγή μίας kWh.

Παράγει μόνο του την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, αποδίδοντας 215 ίππους και με όλα τα οφέλη της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, δηλαδή κορυφαία ποιότητα λειτουργίας και κύλισης.

Ο κινητήρας βενζίνης δεν συνδέεται ποτέ μηχανικά με τους τροχούς και αποκλειστικός σκοπός του είναι να παράγει ρεύμα μέσω της γεννήτριας. Η μπαταρία 28,4 kWh, φορτίζεται με AC ή DC ρεύμα με ισχύ έως 65 kW (το 50% της ενέργειας σε μόλις 18’).

Στην οδήγηση χρησιμοποιείται η αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο ενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να ξεκινήσει η φόρτιση. Εγγυήσεις: 5 χρόνια (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και 8 χρόνια (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία υψηλής τάσης. Κοστίζει 36.900 ευρώ, με το όφελος των 3.000 ευρώ η τιμή διαμορφώνεται στα 33.900 ευρώ.