Κινητήρια δύναμη

Η φορολόγηση των οχημάτων κάθε τύπου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πήγες εσόδων για τα κράτη της Ε.Ε.

Του Σπύρου Ρέκκα

Η τελευταία έρευνα δείχνει ότι το 2020 ο φόρος από τα μηχανοκίνητα οχήματα αυξήθηκε στα 398,4 δισ. ευρώ στις βασικές αγορές της Ε.Ε., με τους υψηλότερους φόρους ανά όχημα να επιβάλλονται στο Βέλγιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Το ποσοστό αυτό (3% υψηλότερο από το 2019) αντιπροσωπεύει σχεδόν δυόμισι φορές τον συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το εθνικό εισόδημα από τον φόρο των μηχανοκίνητων οχημάτων κυμαίνεται από 99,9 δισ. ευρώ για τη Γερμανία, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο οχημάτων της Ε.Ε., έως 6,2 δισ. ευρώ για την Ιρλανδία.

Στην εξέταση των συνολικών φορολογικών εσόδων ανά μηχανοκίνητο όχημα, το Βέλγιο εισπράττει 3.187 ευρώ ανά όχημα ετησίως. Την πρώτη τριάδα των χωρών της Ε.Ε. με το υψηλότερο έσοδο ανά όχημα συμπληρώνουν η Αυστρία (2.678 ευρώ) και η Φινλανδία (2.523 ευρώ). Τα χαμηλότερα φορολογικά έσοδα βρίσκονται στην Ελλάδα και την Ισπανία, όπου το κράτος εισπράττει 1.264 ευρώ και 1.068 ευρώ ανά όχημα αντίστοιχα.

Η επισκόπηση της φορολογίας που επιβάλλεται σε οχήματα στην Ε.Ε. και σε άλλες παγκόσμιες αγορές συμπεριλαμβάνει τους φόρους απόκτησης οχημάτων (ΦΠΑ, φόρος επί των πωλήσεων, φόρος ταξινόμησης), ιδιοκτησίας (ετήσιος φόρος κυκλοφορίας, οδικός φόρος) και αυτοκινητοβιομηχανίας (φόρος καυσίμων).

Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σχεδόν το 14% όλων των νέων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην Ε.Ε. ήταν ηλεκτρικά (υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά). «Ωστόσο, αυτή η τάση μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν οι κυβερνήσεις εντείνουν τις επενδύσεις σε υποδομές», εκτιμά η ACEA.

Οσον αφορά τους φόρους καυσίμων, η βενζίνη εξακολουθεί να φορολογείται περισσότερο από το ντίζελ σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση το Βέλγιο και τη Σλοβενία. Ο φόρος επί του ντίζελ κυμαίνεται από 317 ευρώ/1.000 λίτρα (στην Ουγγαρία) έως 617 ευρώ/1.000 λίτρα (στην Ιταλία). Οσον αφορά τη βενζίνη, η φορολογία κυμαίνεται από 345 ευρώ/1 .000 λίτρα (Ουγγαρία) έως 813/1.000 λίτρα (Ολλανδία).

Οι συντελεστές ΦΠΑ στα νέα οχήματα κυμαίνονται από 17% (Λουξεμβούργο) έως 27% (Ουγγαρία), σύμφωνα με την έκθεση.

Μέσα ετήσια φορολογικά έσοδα ανά μηχανοκίνητο όχημα, ανά χώρα: Βέλγιο 3.187 ευρώ. Αυστρία 2.678 ευρώ. Φινλανδία 2.523 ευρώ. Ιρλανδία 2.438 ευρώ. Δανία 2.251 ευρώ. Ολλανδία 2.158. Γερμανία 1.963 ευρώ. Γαλλία 1.911 ευρώ. Ιταλία 1.727 ευρώ. Σουηδία 1.561 ευρώ. Πορτογαλία 1.528 ευρώ. Ελλάδα 1.264 ευρώ. Ισπανία 1.068 ευρώ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 στην Ε.Ε. οι πωλήσεις plug-in υβριδικών (PHEVs) αυξήθηκαν κατά 175%, φτάνοντας τις 208.389 μονάδες. Πρωταθλήτρια η Ιταλία με 16.103 πωλήσεις, αύξηση 445,7%. Οι άλλες τρεις μεγάλες αγορές της Ε.Ε.: Γερμανία (+ 195,4%), Γαλλία (+ 231,4%) και Ισπανία (+ 116,1%).