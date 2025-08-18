Leapmotor B10: Εκλεπτυσμένη εμπειρία οδήγησης - Real.gr

Η κινέζικη μάρκα Leapmotor υλοποιεί τη δέσμευσή της να προσφέρει εξελιγμένες τεχνολογικά και οικονομικά προσιτές λύσεις ηλεκτρικής κινητικότητας στην παγκόσμια αγορά.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η σοφή απόφασή της να δημιουργήσει, στις 14 Μαΐου του 2024, τη Leapmotor International μαζί με τη Stellantis, με μετοχικό κεφάλαιο 49% και 51% αντίστοιχα, της άνοιξε τον δρόμο για να εισέλθει πιο γρήγορα στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσω του δικτύου της Stellantis.

Στην Ελλάδα, την αποκλειστική εκπροσώπηση της Leapmotor ανέλαβε ο ισχυρός όμιλος Βασιλάκη, που έχει ήδη λανσάρει τα μοντέλα T03, C10 και C10 Reev Next Generation PHEV.

Τώρα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο λανσάρισμα της νέας σειράς B, που εστιάζει στο μεγαλύτερο τμήμα της παγκόσμιας αγοράς, καλύπτοντας πολλαπλά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των SUV και των sedan. Μέχρι το τέλος του 2025, τρία μοντέλα (B10, B05 και B01) θα είναι προς πώληση για να καλύψουν τις ποικίλες ανάγκες των παγκόσμιων χρηστών.

Το πρώτο μοντέλο της νέας σειράς B είναι το B10. Υιοθετεί την προηγμένη και πλήρως ενσωματωμένη αρχιτεκτονική τεχνολογίας LEAP 3.5. Ο εξωτερικός σχεδιασμός συνδυάζει τις κομψές καμπύλες με τις δυναμικές γραμμές. Οι διαστάσεις είναι ιδανικές για τους ευρωπαϊκούς δρόμους: μήκος 4.515 χιλ., πλάτος 1,885 χιλ., ύψος 1,655 χιλ., με μεταξόνιο 2.735 χιλ.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός αναδεικνύει τον μοντέρνο χαρακτήρα του, προσφέροντας παράλληλα μια φωτεινή και ευρύχωρη ατμόσφαιρα. Μια οθόνη αφής 14,6 ιντσών δεσπόζει στο κέντρο του ταμπλό, δημιουργώντας ένα high-tech κεντρικό σημείο. Η διάταξη της καμπίνας είναι λειτουργική και φιλόξενη, με ευέλικτες διαμορφώσεις καθισμάτων που επιτρέπουν στον κάτοχο να δημιουργήσει έναν άνετο χώρο ανάπαυσης.

Προσφέρει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους επιβατών στην κατηγορία του, με 2.390 χιλ. από την πλάτη των πίσω καθισμάτων μέχρι την περιοχή των ποδιών, 1.400 χιλ. πλάτος πίσω επιβατών και κορυφαίες μετρήσεις χώρου για το κεφάλι 1.027 χιλ. μπροστά και 1.005 χιλ. πίσω. Ο γενναιόδωρος εσωτερικός όγκος συμπληρώνεται από 22 έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους, προσφέροντας επιπλέον πρακτικότητα.

Είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο προϊόν, με εξαιρετικά γρήγορη διεπαφή έξυπνου πιλοτηρίου και 17 χαρακτηριστικά ADAS.

Τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης που αποδίδει 218 ίππους και 240 Nm ροπή. Επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 8’’, τελική ταχύτητα 170 χλμ./ώρα. Διατίθενται δύο επιλογές μπαταρίας: 56,2 kWh έως και 361 χλμ. αυτονομία WLTP και 67,1 kWh έως και 434 χλμ. αυτονομία.

Φόρτιση AC 11 kW και σε DC έως 168 kW, 30%-80% σε μόλις 20 λεπτά. Η οθόνη αφής 14,6 ιντσών 2,5K τροφοδοτείται από το τσιπ Snapdragon 8155, προσφέροντας Apple CarPlay και Android Auto. Το σύστημα Leap OS 4.0 Plus παρέχει προσαρμόσιμη διεπαφή, τρισδιάστατο πιλοτήριο και οθόνη πολλαπλών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων λειτουργιών όπως λειτουργίες πολλαπλών σεναρίων και πλήρη τηλεχειρισμό μέσω της εφαρμογής Leapmotor για κινητά.

Υπόσχεται εκλεπτυσμένη εμπειρία οδήγησης χάρη στην κατανομή βάρους 50:50, στην πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και στην προηγμένη ρύθμιση πλαισίου από τους μηχανικούς της Stellantis, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. Κλωβός ασφαλείας από χάλυβα υψηλής αντοχής, 17 χαρακτηριστικά ADAS και σύστημα κάμερας 360°. Εχει στόχο να πετύχει την αξιολόγηση πέντε αστέρων στο Euro-NCAP. Στην IAA 2025, η Leapmotor θα παρουσιάσει το νέο B10. Στην Ελλάδα θα εισαχθεί στο τέλος του χρόνου.