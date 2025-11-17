Leapmotor C10 REEV: Απολαυστική αυτονομία - Real.gr

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Leapmotor έκανε την πιο σοφή κίνηση πάνω στη ρουλέτα της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτων.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Τοποθέτησε μέρος του χαρτοφυλακίου της στη Stellantis και απέκτησε άμεσα ό,τι δεν διαθέτουν όλοι οι άλλοι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων: πλήρες δίκτυο πωλήσεων, τεχνική υποστήριξη και τη φροντίδα της Stellantis. Ουσιαστικά έκανε απόβαση σε όλες τις αγορές χωρίς να κουνήσει ούτε το μικρό της δαχτυλάκι. Εχει πλήρη πρόσβαση στην τεράστια παγκόσμια υποδομή της Stellantis για να αναπτύξει την παγκόσμια παρουσία της. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Italian Motion, εταιρεία του ομίλου Βασιλάκη. Απολαμβάνει τις υψηλές υπηρεσίες του πλήρους πανελλαδικού δικτύου του ισχυρού ελληνικού ομίλου.

Η Leapmotor διεκδικεί υψηλό μερίδιο και από τις δύο κατηγορίες αυτοκινήτων όσον αφορά τη μονάδα παράγωγης ενέργειας. Ποντάρει δυνατά στα EV και στα θερμικά με κινητήρα βενζίνης.

Πρόκληση για τον οικογενειάρχη που αναζητεί ένα μοντέρνο αυτοκίνητο υψηλής τεχνολογίας, με μεγάλους χώρους, χαμηλή κατανάλωση βενζίνης και προσιτή τιμή αποτελεί το νέο Leapmotor C10 REEV. Εχει μήκος 4.739 χιλ. και ανήκει στην κατηγορία των D SUV.

Πρόκειται για την άποψη της μάρκας στην εφαρμογή της plug-in hybrid τεχνολογίας που εξοπλίζεται με τη ριζοσπαστική υποδομή Range Extended EV. Το αποτέλεσμα είναι λαμπρό, καθώς μπορεί να διανύσει έως και 970 χλμ. χωρίς εξωτερική φόρτιση, καταναλώνοντας βενζίνη.

Μόλις το παρέλαβα από τη Spicar, μακροχρόνιο αξιόπιστο συνεργάτη της Stellantis, που ανήκει στην οικογένεια του επιτυχημένου επιχειρηματία Κάρολου Σπυρόπουλου, παρατήρησα την ιδιαίτερα μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, με την ένδειξη να δείχνει 145 χλμ.

Ειλικρινά, δεν περίμενα να καταφέρει το βαρύ αυτοκίνητο (1.950 κιλά) να διανύσει τόσα πολλά χιλιόμετρα χωρίς να καταναλώσει ούτε ένα λίτρο βενζίνη. Στην Κατεχάκη και στην Αττική Οδό περίμενα να αδειάσει άμεσα η μπαταρία, όπως συμβαίνει σε πολλά αντίστοιχα PHEV, και να ξεκινήσει η λειτουργία του βενζινοκινητήρα 1.5. Εκανα 135 χλμ. με αμιγώς ηλεκτρική ενέργεια και σκέφθηκα πόσο χαρούμενος θα είναι ο οικογενειάρχης που το φορτίζει κάθε βράδυ για να μην επισκέπτεται ούτε μια φορά τον μήνα το βενζινάδικο. Δυνατότητα φόρτισης και DC στο 50% της ενέργειας σε μόλις 18 λεπτά.

Το μυστικό της υψηλής απόδοσης κρύβεται σε μια γεννήτρια ισχύος 50 kW που παίρνει κίνηση από τον κινητήρα βενζίνης 1.5 και έχει βαθμό απόδοσης 96,5%. Να τονίσω την κορυφαία ποιότητα λειτουργίας, όπως στα EV. Tην κίνηση στους τροχούς δίνει σε κάθε περίπτωση o ηλεκτρικός κινητήρας ισχύος 215 ίππων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη γραμμική απόδοση της ισχύος και την πλούσια ροπή.

Ο τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1.5 ακολουθεί τον θερμοδυναμικό κύκλο Atkinson, έχει ραφιναρισμένη λειτουργία και ελαχιστοποιεί τον θόρυβο και τους κραδασμούς. Ο κινητήρας βενζίνης δεν συνδέεται ποτέ με τους τροχούς και αποκλειστικός σκοπός του είναι να παράγει ρεύμα μέσω της γεννήτριας. Η μπαταρία έχει ενεργειακή χωρητικότητα 28,4 kWh.

Θα ήθελα μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο και καλύτερη εργονομία. Εχει κορυφαίο value for money και σέβεται το περιβάλλον. Από 38.900 ευρώ, με πλούσιο εξοπλισμό, πακέτο ADAS με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, infotainment με οθόνη αφής 14,6” και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, Wi Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας, full LED προβολείς, πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 2,1 m2 και ηλεκτρικό σκίαστρο. Η πλουσιότερη Design κοστίζει επιπλέον 1.500 ευρώ (δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ρυθμιζόμενο φωτισμό καμπίνας, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, τροχούς 20” και πίσω φιμέ τζάμια).