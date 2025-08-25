Lexus LBX 1.5 Hybrid Electric 136 ίππων: Casual αίσθηση με υψηλή ποιότητα - Real.gr

Μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της Lexus στην ευρωπαϊκή αγορά είναι το νέο μοντέλο LBX.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Στην Ελλάδα, το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 πουλήθηκαν 292 LBX σε διάφορες εκδόσεις. Το Lexus LBX ανήκει στην πιο δημοφιλή κατηγορία την B-SUV και συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων της πολυτελούς ιαπωνικής μάρκας, καθώς στο επτάμηνο η αυξητική τάση άγγιξε το 126%. Συνολικά, η Lexus πούλησε 452 αυτοκίνητα, από τα οποία τα 292 ήταν LBX. Αποτελεί το βασικό μοντέλο για την ανάπτυξη της μάρκας στην Ευρώπη.

Οπως διαπίστωσα στη δοκιμή μεγάλης διάρκειας, το premium ιαπωνικό B-SUV Hybrid Electric έχει σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστο στις καθημερινές μετακινήσεις και εναρμονισμένο με τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία, που συνδυάζει την casual αίσθηση με την υψηλή ποιότητα. Προσφέρει πολύ περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς από ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας του. Υιοθετεί προηγμένες τεχνολογίες, διατηρώντας τις παραδοσιακές αξίες της Lexus, όπως η πολυτελής ποιότητα κατασκευής και το πνεύμα φιλοξενίας Omotenashi.

Η οδηγική εμπειρία αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της Lexus και δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ούτε από το πιο μικρό σε μέγεθος μοντέλο της. Οπως διαπίστωσα στη δοκιμή, οι τροποποιήσεις στην παγκόσμια πλατφόρμα GA-B, η αύξηση του μεταξονίου και του μετατροχίου, η ενίσχυση της ακαμψίας του αμαξώματος, οι συμπαγείς διαστάσεις, η ρύθμιση της ανάρτησης, τα ισχυρά φρένα και το ακριβές σύστημα διεύθυνσης διαδραματίζουν το καθένα τον δικό του ρόλο στη δημιουργία ενός συνόλου που με ικανοποίησε σε κάθε είδος ασφάλτινου τερέν.

Το νέο, αυτοφορτιζόμενο Hybrid Electric σύστημα κίνησης 1.500 κ.εκ., με κορυφαία θερμική απόδοση, παρέχει ισχύ 136 ίππων και μέγιστη ροπή 185 Nm. Είναι ρυθμισμένο για καλές επιδόσεις, με ισχυρή, γραμμική επιτάχυνση, ενισχύοντας την ευελιξία στις χαμηλές ταχύτητες που είναι το ζητούμενο κατά την οδήγηση στο αστικό περιβάλλον.

Μία νέα μικρότερη και ελαφρύτερη διπολική υβριδική μπαταρία νικελίου-υδριδίου μετάλλου παρέχει ταχύτερη απόκριση, ενώ ο ειδικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των θορύβων και κραδασμών από τον δρόμο εξασφαλίζει μια ήρεμη και αθόρυβη εμπειρία ταξιδιού, όπως αρμόζει σε ένα premium μοντέλο. Το LBX έχει μήκος 4.190 χιλ., πλάτος 1.825 χιλ. και ύψος 1.545 χιλ. και μεταξόνιο 2.580 χιλ. Με μικρό κύκλο στροφής, μόλις 5,2 μ., είναι ιδανικό για οδήγηση στην πόλη.

Να τονίσω τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Στη δοκιμή με συνεχή χρήση του αποδοτικού κλιματισμού η μέση κατανάλωση ήταν μόλις 4,2 λίτρα/100 χλμ. Εξαιρετική επίδοση που μειώνει δραστικά το κόστος χρήσης!

Στο εσωτερικό, έμφαση δίνεται στην εμπλοκή του οδηγού με το οδηγοκεντρικό cockpit βασισμένο στη φιλοσοφία Tazuna της Lexus. Τα χειριστήρια και οι πηγές πληροφοριών είναι διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτούνται μόνο μικρές κινήσεις των χεριών και των ματιών για τη διαχείρισή τους, με αποτέλεσμα η προσοχή του οδηγού να παραμένει εστιασμένη στον δρόμο. Η καμπίνα αποπνέει μια ευχάριστη αίσθηση με εξαιρετική ορατότητα.

Η ποιότητα κατασκευής και τα υλικά είναι υψηλών ιαπωνικών προδιαγραφών. Πρόσθετο πλεονέκτημα στην ποιοτική κατασκευή είναι το γεγονός ότι το LBX είναι το πρώτο μοντέλο της Lexus που κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στην Iwate της ανατολικής Ιαπωνίας, μια εγκατάσταση που έχει ωφεληθεί από τις επενδύσεις της Toyota Motor Corporation οι οποίες θα βοηθήσουν στην αναγέννηση μιας περιοχής που υπέστη καταστροφές από τον σεισμό και το τσουνάμι του Τοχόκου το 2011. Θα ήθελα περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες και χαμηλότερη τιμή πώλησης. Από 31.600 ευρώ.