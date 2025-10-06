Με ασφάλεια πέντε αστέρων - Real.gr

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD, ηγέτιδα στην ηλεκτροκίνηση, θέτει ένα ακόμη δίλημμα στον υποψήφιο αγοραστή που αναζητεί ένα οικονομικό αυτοκίνητο πόλης τελευταίας γενιάς με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Προτείνει το αμιγώς ηλεκτρικό Dolphin Surf, το μικρότερο και το πιο προσιτό μοντέλο της. Πρόκειται για ένα όμορφο αυτοκίνητο μηδενικών ρύπων με μοντέρνα σχεδίαση και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Δοκίμασα την έκδοση Comfort, που μου εξασφάλισε ο Public Relations Manager Suzuki, BYD, Γιάννης Κακούρης και ειλικρινά εκτίμησα τη συμπεριφορά του και την οικονομία στην κατανάλωση.

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται η καινοτομική πλατφόρμα e-Platform 3.0 της μάρκας, η οποία είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα και ενσωματώνει την καινοτόμο μπαταρία τύπου Blade Battery. Η τελευταία υιοθετεί τη χημεία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP), προσφέροντας αυξημένη αντοχή και ενισχυμένα επίπεδα ασφάλειας σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς τη χρήση κοβαλτίου.

Να τονίσω ότι η BYD αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της εξέλιξης και της πλήρους ιδιοκτησίας όλων των συστημάτων της. Στην καρδιά του οχήματος χτυπά το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης μαζικής παραγωγής «8 σε 1», το οποίο συνδυάζει σε μία ενιαία μονάδα τον κινητήρα, τον μειωτήρα, τον φορτιστή, τον μετατροπέα DC, το κιβώτιο διανομής ισχύος υψηλής τάσης, τον ελεγκτή διαχείρισης της μπαταρίας, τη μονάδα ελέγχου του οχήματος και τον ελεγκτή του κινητήρα. Αυτό μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση χώρου και βελτιώνει την αποδοτικότητα – δύο ιδιαίτερα κρίσιμους παράγοντες για ένα αστικό όχημα όπως το Dolphin Surf.

Το ταμπλό ενσωματώνει την οθόνη του συστήματος infotainment. Περιστρεφόμενη οθόνη αφής 10,1 ιντσών. Διαισθητικός φωνητικός έλεγχος μέσω της εντολής «Hi BYD».

Ο οδηγός μπορεί να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο χωρίς κλειδί μέσω της τεχνολογίας NFC, τοποθετώντας το smartphone ή το wearable κοντά σε έναν αισθητήρα που βρίσκεται στον πλαϊνό καθρέφτη. Μέσω του smartphone ελέγχει την ψύξη ή τη θέρμανση του σαλονιού.

Αποθηκευτικός χώρος 308-1.037 λίτρα. Η ευελιξία ενισχύεται περαιτέρω από τους 20 αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο το όχημα.

Το BYD Dolphin Surf απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία ασφάλειας των πέντε αστέρων στον τελευταίο γύρο δοκιμών του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP. Η επίσημη έκθεση αξιολόγησης καταγράφει καλά επίπεδα προστασίας στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης σε μπαριέρα, αλλά και στην πιο απαιτητική πλευρική πρόσκρουση σε στύλο. Ελαβε πέντε αστέρια με βαθμολογία 82% για τη συνολική προστασία ενήλικων επιβατών. Ακόμη καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στην προστασία παιδιών, με τη βαθμολογία να ανέρχεται στο 86%. Βαθμολογία 76% στην κατηγορία «ευάλωτοι χρήστες του δρόμου» και 77% στην υποβοήθηση ασφάλειας.

Στον δρόμο, ο πιο ισχυρός ηλεκτρικός κινητήρα ισχύος 157 ίππων, με ροπή 220 Nm, λειτουργεί άψογα, χωρίς να παράγει θόρυβο, ενώ απουσιάζουν οι κραδασμοί. Αποδίδει ακαριαία και εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο. Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,1 δευτερόλεπτα. Τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα. Η ποιότητα κύλισης είναι πολύ καλή. Απόλαυσα την ησυχία, ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο κατασκευαστής ανακοίνωσε ότι η μεγαλύτερη μπαταρία των 43,2 kWh προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία 322 χλμ. Στη δοκιμή άντεξε για 280 χλμ. Μέγιστη ισχύ φόρτισης DC 85kW, φόρτιση από 10% σε 80% σε 30 λεπτά. Η τριφασική φόρτιση AC 11kW από 0% σε 100% σε πέντε ώρες.

Οπως διαπίστωσα, το μήκους 3.990 χιλ. αμιγώς ηλεκτρικό hatchback κινεζικό μοντέλο, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο ο κραταιός όμιλος Σφακιανάκη (που μας έμαθε τις αρετές της ιαπωνικής μάρκας Suzuki), διαθέτει τις σωστές διαστάσεις αλλά και την απαιτούμενη ευελιξία για οδήγηση σε στενούς αστικούς δρόμους και στάθμευση σε περιορισμένους χώρους. Θα ήθελα πιο στιβαρή αίσθηση στο σύστημα διεύθυνσης.

Η έκδοση Comfort, με πλήρη εξοπλισμό, κοστίζει 22.290 ευρώ, με τις επιδοτήσεις «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και «Electric Bonus». Η Active (30kWh, 89 ίπποι) προς 17.290 ευρώ. Το κινεζικό κελεπούρι το τοποθέτησα στη sort list των αυτοκινήτων που θα ήθελα να αγοράσω.