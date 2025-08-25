Με πλούσιο εξοπλισμό το Citroen C4 Collection - Real.gr

Η Citroen λανσάρει τη νέα έκδοση C4 Collection, που εξωτερικά διακρίνεται από τις ζάντες αλουμινίου 18” Amber Black, τη διχρωμία με μαύρη οροφή Perla Nera, τα φιμέ πίσω τζάμια και τα κόκκινα κλιπ Rouge André.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Πλούσια εξοπλισμένη, διαθέτει σύστημα 3D πλοήγησης μέσω οθόνης αφής HD 10”, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, πρόσβαση χωρίς κλειδί (Proximity Access), καθίσματα Advanced Comfort και την προηγμένη ανάρτηση Citroen Advanced Comfort.

Τα καθίσματα Advanced Comfort είναι ενισχυμένα με επιπλέον 15 χιλ. αφρού, προσφέρουν μαλακή αίσθηση, ενώ ο αφρός υψηλής πυκνότητας στο εσωτερικό εξασφαλίζει άνεση στα πολύωρα ταξίδια. Η εργονομική στήριξη ενισχύεται με ρυθμίσεις ύψους και οσφυϊκής υποστήριξης για τον οδηγό.

Η έκδοση C4 Collection εξοπλίζεται με τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.200 κ.εκ., που αποδίδει ισχύ 136 ίππους και ροπή 230 Nm στις 1.750 σ.α.λ. Επικουρείται από ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 28 ίππους και 55 ροπη Nm, συμβάλλοντας στην κίνηση στις χαμηλές ταχύτητες, στην υποβοήθηση της εκκίνησης του θερμικού κινητήρα και στην ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα.

Το σύστημα συμπληρώνεται από μίζα-γεννήτρια 48V, εξηλεκτρισμένο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη ë-DCS6 και μπαταρία ιόντων λιθίου, τοποθετημένη κάτω από το εμπρός αριστερό κάθισμα, διατηρώντας ανέπαφο τον χώρο επιβατών και αποσκευών. Ο κινητήρας βενζίνης νέας γενιάς των 1.200 κ.εκ. έχει εξελιχθεί ειδικά για υβριδοποίηση και ενσωματώνει κατά 40% νέα εξαρτήματα. Η τεχνολογία 48V προσφέρει ουσιαστικά οφέλη σε κατανάλωση και εκπομπές CO₂, επιτρέποντας καλύτερο έλεγχο του κόστους χρήσης.

Σε συνθήκες μεικτής κυκλοφορίας, η κατανάλωση μειώνεται κατά περίπου 20%, ενώ στην πόλη έως και το 50% της διαδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τα λειτουργικά έξοδα. Χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης, το υβριδικό σύστημα προσφέρει απλότητα και ηρεμία στον οδηγό. Κοστίζει 26.500 ευρώ, πέντε χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.