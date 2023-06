Με νέο «πρόσωπο» το Mazda 2

Εδώ και 20 χρόνια το Mazda 2 παραμένει ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας.

Του Σπύρου Ρέκκα

Τώρα λανσάρεται η ανανεωμένη εκδοχή, που συνδυάζει την οικονομία καυσίμου με την οδηγική απόλαυση. Το πρόγραμμα ανανέωσης περιλαμβάνει νεανικά στοιχεία εξωτερικού σχεδιασμού, αναβαθμισμένη εσωτερική επένδυση, νέα διακοσμητικά στοιχεία στο ταμπλό οργάνων και στις απολήξεις του εξαερισμού, νέες επενδύσεις θυρών, ανανεωμένη ταπετσαρία, περισσότερα χαρακτηριστικά βασικού εξοπλισμού, δύο νέα χρώματα εξωτερικού αμαξώματος, καθώς και δύο νέες ειδικές εκδόσεις με σπορ χαρακτήρα.

Αναβαθμίστηκε το σύστημα ανάρτησης και το σύστημα G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Ενσωματώθηκαν οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες της μάρκας στην μπροστινή ανάρτηση με γόνατα McPherson και στην πίσω ανάρτηση με αντιστρεπτική δοκό. Το σύστημα G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) ενσωματώνει τεχνολογία που ενισχύει την ευστάθεια σε σχέση με τη λειτουργία του GVC. Καθώς ο οδηγός βγαίνει από μια στροφή, επιστρέφοντας το τιμόνι στην ευθεία, το GVC Plus εφαρμόζει μια ελαφριά δύναμη πέδησης στο εξωτερικό των τροχών, παρέχοντας ένα ποσοστό ροπής αντιστάθμισης, που βοηθά στην επαναφορά του αυτοκινήτου στην ευθεία. Εκτός από τη βελτίωση του χειρισμού σε ελιγμούς αποφυγής έκτακτης ανάγκης, το GVC Plus προσφέρει μια αίσθηση ασφαλείας στον έλεγχο κατά την αλλαγή λωρίδας σε υψηλές ταχύτητες. Η επένδυση της οροφής, η χρήση παχύτερης τσιμούχας στην πίσω πόρτα και υλικού απορρόφησης κραδασμών στο εσωτερικό των πίσω φτερών μεγιστοποιούν την απορρόφηση του θορύβου.

Ο σχεδιασμός των μπροστινών καθισμάτων συνδυάζει την άνεση στην οδήγηση με τη σωστή θέση του σώματος. Η εσωτερική δομή του καθίσματος διαθέτει βελτιστοποιημένα ελατήρια που εμποδίζουν τη βύθιση του σώματος του επιβάτη και υλικά που βελτιώνουν την πλευρική στήριξη, ενώ υιοθετεί το γέμισμα με αφρώδη πολυουρεθάνη μεγάλης πυκνότητας.

Διαθέσιμοι κινητήρες: Skyactiv G 75 ίππων 6MT, e-Skyactiv G 90 Mild Hybrid 6MT, Skyactiv G90 6AT, e-Skyactiv G 115 Mild Hybrid 6MT. Οι εκδόσεις e-Skyactiv G90 και e-Skyactiv G115 με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων είναι εφοδιασμένες με το σύστημα Mild Hybrid, κυκλοφορούν ελεύθερα στο δακτύλιο και δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Το Mazda 2 2023 κατασκευάζεται στην Ιαπωνία και υποστηρίζεται με έξι χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Είναι διαθέσιμο με αρχική τιμή τα 16.511 ευρώ.