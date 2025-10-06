Mercedes-Benz E Class 220 d: Αλλο επίπεδο! - Real.gr

Πολλά έχουν να διηγηθούν οι φανατικοί οπαδοί της πολυτελούς γερμανικής φίρμας Mercedes-Benz που έχουν δεσμούς ζωής με τα αριστοκρατικά μοντέλα.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ομως, η πλειονότητά τους καταλήγει σε ένα συμπέρασμα: «αν βρεθείς πίσω από το τιμόνι μιας Mercedes-Benz, μετά δεν σου αρέσει κανένα άλλο αυτοκίνητο».

Η άψογη και λαμπιρίζουσα στον αττικό ήλιο Mercedes-Benz E Class 220 d, που μου παραχώρησε για δοκιμή μεγάλης διάρκειας η PR & Corporate Affairs της Star Automotive Hellas, Αλεξάνδρα Χρυσού, είναι μια πρόκληση για κάθε οδηγό, ακόμη και για εκείνους που έχουν απαρνηθεί τα σεντάν και λατρεύουν τα SUV.

Η πολυτελής γερμανική λιμουζίνα έχει πολλά μυστικά τα οποία σου τα ψιθυρίζει στο αυτί και τα νιώθεις στο σώμα σου μόλις κυλήσουν οι μεγάλοι τροχοί.

Το χαμηλό κέντρο βάρους -ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των σεντάν μοντέλων- η άψογη κατασκευή που τη θαυμάζουν και οι πιο απαιτητικοί οδηγοί στον κόσμο, η ισορροπία της κατασκευής και οι κώδικες για να κινηθεί το μεγάλο αυτοκίνητο με ασφάλεια και παρρησία στον δρόμο, κάνουν τη διαφορά στο επιβλητικό μοντέλο, που σε καλεί να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις για το ταξίδι των ονείρων σου.

Τα τεχνολογικά εφόδια είναι αναρίθμητα, η φροντίδα της μάρκας για τον οδηγό και τους επιβάτες ξεχειλίζει. Τι σου ζητά για να την απολαύσεις; Να είσαι ξεκούραστος, να τη φουλάρεις με καθαρό ντίζελ και να την απογειώσεις. Να την αφήσεις να σε οδηγήσει στο ανώτατο τμήμα της αυτοκίνησης.

Η δοκιμή ήταν μια αξέχαστη οδηγική εμπειρία. Ολοκληρώθηκε την πιο καλή εποχή του χρόνου, το αποκαλόκαιρο. Ολα ήταν με το μέρος μου για να νιώσω και να αξιολογήσω την ιδέα της μάρκας που εφηύρε τις λιμουζίνες.

Ουσιαστικά, ο οδηγός έχει μόνο μια ενασχόληση: να προσέχει τον δρόμο και τα μάτια του να είναι καρφωμένα στην άσφαλτο. Ολα τα υπόλοιπα στοιχεία για την άνετη και ασφαλή μεταφορά με περίσσεια πολυτέλεια τα αναλαμβάνει το πανάκριβο γερμανικό αυτοκίνητο.

Εχει τον τρόπο του να σε προσκαλεί για ένα ακόμη ταξίδι, μία ακόμη βόλτα, μία ακόμη σύνδεση με την αυτοκίνηση, όπως την ονειρεύτηκε η πιο διάσημη πολυτελής φίρμα.

Δεν θα ξεχάσω: Το MBUX Superscreen με μεγάλη γυάλινη επιφάνεια – ο πίνακας οργάνων είναι η επιτομή της ψηφιακής εμπειρίας στο εσωτερικό. Την προαιρετική οθόνη συνοδηγού, που επεκτείνεται έως την κεντρική οθόνη. Τα βασικά εικονίδια στην κεντρική και τις προαιρετικές οθόνες επιβατών, που είναι πλέον απλούστερα και κωδικοποιημένα ανά χρώμα για να ταιριάζουν με τα πλακίδια των smartphones. Τις γενναιόδωρες διαστάσεις του χώρου επιβατών. Τις πολύ καλές αεροδυναμικές επιδόσεις. Τον μικρό κύκλο στροφής. Την εξαιρετικά πολιτισμένη λειτουργία του κινητήρα χωρίς κραδασμούς, σαν να είναι ακριβό ηλεκτρικό μοτέρ.

Κινητήριο σύνολο ντίζελ 2.0 με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Ισχύς 197 ίπποι και άλλοι 23 από τον ηλεκτροκινητήρα. Αναβαθμισμένο αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων με μεταξένια λειτουργία. Τελική 238 χλμ./ώρα, 0-100 χλμ./ώρα σε 7,6’’. Μέση κατανάλωση μόλις 6,5 λίτρα/100 χλμ.

Συγχαρητήρια στη Mercedes-Benz, γιατί εξακολουθεί να κατασκευάζει σεντάν μοντέλα παρά τις σειρήνες που εκπέμπουν τα θηριώδη SUV! Λογική τιμή, κοστίζει 69.099 ευρώ. Το ονειρεύομαι! Η ομάδα του Γιάννη Καλλίγερου λατρεύει τη Mercedes-Benz και ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις στην ελληνική αγορά.