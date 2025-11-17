Μικρό, ηλεκτρικό και προσιτό - Real.gr

Εκτιμώ ότι ο καλύτερος τρόπος για να εισέλθεις στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης είναι να αποκτήσεις ένα μικρών διαστάσεων εξελιγμένο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο νέας γενιάς, που έχει ως κύρια αποστολή την κάλυψη των αστικών αναγκών.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Να εκπαιδευτείς στην ορθή χρήση του αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, να εξοικειωθείς με τη φόρτιση στο γραφείο, στο σπίτι και στο δημόσιο δίκτυο, να αξιοποιήσεις τα οφέλη από τη σύνδεσή του με το κινητό τηλέφωνο και να μετρήσεις την ωφέλεια στο κόστος χρήσης. Με το χέρι στην καρδιά προτείνω το Hyundai Inster, με μπαταρία 49kWh, απόδοσης 115 ίππων.

Προσφέρει πληθώρα θετικών στοιχείων, υποστηρίζεται από το πανελλαδικό δίκτυο της Hyundai Ελλάς και έχει προσιτή τιμή πώλησης. Η πλούσια έκδοση Premium 49kWh 115 ίππων κοστίζει 24.790 ευρώ, με την προωθητική ενέργεια. Βρίσκεται στην οικονομική περιοχή των θερμικών μοντέλων της κατηγορίας Β.

Στον δρόμο, εκτός από την ησυχία στην καμπίνα, εκτίμησα ιδιαίτερα τη στιβαρότητα της κατασκευής και την πολύ καλή οδική συμπεριφορά. Θυμίζει μεγαλύτερο αυτοκίνητο χωρίς να εμφανίζει πλεύσεις και απότομη μεταφορά του μεγάλου βάρους του (1.335 κιλά).

Είναι πολύ εύκολο στη χρήση, στριβεί σαν παιχνιδάκι, ανεβαίνει ακόμη και τις πιο μεγάλες σε κλίση ανηφόρες χωρίς να ζορίζεται και παρκάρει με μια κίνηση. Του φθάνουν περίπου 4 μ. για να σταθμεύσει ακόμη και στους πιο στενούς δρόμους στο Κολωνάκι.

Οι Κορεάτες το προίκισαν με την τελευταία τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης. Αυτονομία έως 370 χλμ., 0-100 χλμ./ώρα σε 10,6’’ τελική 150 χλμ./ώρα.

Η ελεγχόμενη ισχύς, ειδικά σε συνθήκες stop-and-go στην πόλη, η ενσωμάτωση σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, όπως το αυτόματο κράτημα (auto hold) και το Smart Cruise Control με δυνατότητα πλήρους στάσης, ενισχύουν περαιτέρω την οδηγική άνεση. Τα έξυπνο σύστημα αναγεννητικής πέδησης προσαρμόζει τη δύναμη πέδησης ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας και τις οδηγικές συνήθειες, προάγοντας την αποτελεσματικότητα και την ομαλότητα σε διάφορες συνθήκες οδήγησης.

Κεντρικό στοιχείο στο σύστημα infotainment είναι η οθόνη LCD 10,25 ιντσών, η οποία προβάλλει σε περίοπτη θέση περιεχόμενο ειδικά για το EV. Το ψηφιακό πάνελ συμπληρώνει το σύστημα πλοήγησης 10,25 ιντσών (AVNT), με οθόνη υψηλής ανάλυσης για πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Είναι εξοπλισμένο με την ολοκληρωμένη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Θα ήθελα μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα (280 λίτρα) και εργονομική μελέτη προσαρμοσμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα.