Μοναδικό ρεκόρ από την Chery - Real.gr

Μία από τις σημαντικότερες εμπορικές επιτυχίες στην ελληνική αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων το 2025 είναι η πρωτοφανής επίδοση που σημείωσε η Chery.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Ο όμιλος Σπανός κατάφερε μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών να πουλήσει 1.027 αυτοκίνητα με τα σήματα της κορυφαίας κινεζικής μάρκας Chery! Πρόκειται για ένα ρεκόρ που επιβεβαιώνει τη δυναμική της φίρμας και την αποφασιστικότητα του ελληνικού ομίλου.

Το λανσάρισμα της Chery στην ελληνική αγορά έγινε τον Ιούλιο του 2025 με τα SUV Tiggo 7 και Tiggo 8. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid σε plug-in hybrid εκδοχή, προηγμένα και πολυάριθμα συστήματα ασφαλείας και αυξημένη πρακτικότητα, τα δύο μοντέλα σύστησαν τη μάρκα στο ελληνικό κοινό. Από τον Σεπτέμβριο, το πιο προσιτό Tiggo 4 ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των B-SUV και να διευρύνει την απήχηση της φίρμας.

Το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν με εντυπωσιακό ρυθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο η Chery βρέθηκε στην ένατη θέση των πωλήσεων και στην πρώτη μεταξύ των εταιρειών από την Κίνα, κλείνοντας ιδανικά μια άκρως επιτυχημένη χρονιά.

Η ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου συνεργατών στην ελληνική επικράτεια ήταν προτεραιότητα για την Chery Greece. Διαθέτει πλέον 12 σημεία πώλησης, τα οποία θα ξεπεράσουν τα 15 τους πρώτους μήνες του 2026.

Η στρατηγική ανάπτυξη στην περιφέρεια απέδωσε καρπούς, καθώς η Chery κατέκτησε τον Δεκέμβριο την πρώτη θέση στον νομό Πρέβεζας και στον νομό Καβάλας. Στην Αττική, εκεί όπου σημειώνονται οι περισσότερες ταξινομήσεις, βρέθηκε στην έκτη θέση.

Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του ελληνικού κοινού μέσα στους λίγους μήνες παρουσίας της στη χώρα μας επιβεβαιώνει ότι η Chery ήρθε για να πρωταγωνιστήσει. Ο κολοσσός των 2,8 εκατ. πωλήσεων ετησίως έχει θέσει ήδη τις βάσεις για να βρεθεί στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς.

Το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά της κινεζικής φίρμας, προσφέροντας υβριδική τεχνολογία αιχμής, ασφάλεια, αξιοπιστία και μια νέα εμπειρία κινητικότητας.