Νέες εκδόσεις Citroen C4 - Real.gr

Η Citroen ενισχύει την γκάμα του C4 με δύο νέες εκδόσεις, τις Plus Pack και Plus Tech Pack. Το γαλλικό crossover με τη μοντέρνα σχεδίαση συνδυάζει την υβριδική τεχνολογία με τα premium χαρακτηριστικά.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες με τον κινητήρα Hybrid 145 ίππων και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Περιλαμβάνουν πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και συνδεσιμότητας, καθίσματα και αναρτήσεις Citroen Advanced Comfort, οθόνη αφής 10’’ κ.ά.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός δανείζεται στοιχεία από τα fastback, τα coupe και τα SUV. Το ανανεωμένο εμπρός μέρος φέρει το νέο λογότυπο της γαλλικής μάρκας και φωτιστικά σώματα LED. Το πίσω μέρος έχει επανασχεδιαστεί με στόχο την καλύτερη αεροδυναμική απόδοση.

Στο εσωτερικό προσφέρει αξιοσημείωτη ευρυχωρία. Το μεταξόνιο (2.670 χιλ.) και η κατάλληλη διαμόρφωση εξασφαλίζουν μεγάλο χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών (198 χιλ.). Τα νέα καθίσματα τεχνολογίας Advanced Comfort διαθέτουν παχύ αφρώδες υλικό 15 χιλ., εργονομική σχεδίαση, βελτιωμένη πλευρική στήριξη και δυνατότητα ρύθμισης οσφυϊκής υποστήριξης για τον οδηγό. Χωρητικότητα αποθηκευτικού χώρου έως και 1.250 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Η ανάρτηση Citroen Advanced Comfort απορροφά τις περισσότερες ανωμαλίες του δρόμου. Εξοπλίζεται με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS).

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ενεργό φρένο ασφαλείας, προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go, προειδοποίηση σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου, head-up display, κάμερα οπισθοπορείας με Top Rear Vision και πανοραμικό σύστημα περιφερειακής όρασης 360°. Οι τιμές πώλησης είναι δελεαστικές, η έκδοση C4 Plus Pack κοστίζει 22.900 ευρώ και η Plus Tech Pack 23.900 ευρώ. Πέντε χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων.