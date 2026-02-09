Νέο Renault Clio: Ασυμβίβαστο μικρό! - Real.gr

Αξίζει μέχρι και το τελευταίο ευρώ.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Αυτό είναι το συμπέρασμά μου από τη δοκιμή του ολοκαίνουργιου Renault Clio στην Αττική. Το γαλλικό supermini είναι πολύ καλό στους καίριους τομείς και τώρα, που έχει την αμέριστη υποστήριξη της νέας αντιπροσωπείας Grand Automotive Hellas, προβλέπω ότι θα πρωταγωνιστήσει στην ελληνική αγορά.

Στον δρόμο του θα βρει τα δημοφιλή μοντέλα Toyota Yaris (πρώτο στην κατηγορία Β το 2025 με 5.245 πωλήσεις και με θηριώδες ποσοστό 18,39%), Citroen C3, Fiat Grande Panda, Opel Corsa, Suzuki Swift, Hyundai i20 κ.ά.

Για το ολοκαίνουργιο Renault Clio ο ανταγωνισμός είναι έντονος, αλλά στην ελληνική αγορά το «οδηγεί» ο διακεκριμένος μάνατζερ Στηβ Σίρτης, το ανώτατο στέλεχος που έφθασε ψηλά την VW και τώρα είναι ο ηγέτης της Renault και της Dacia.

Η επιθετική εμπορική πολιτική που εφαρμόζει η ομάδα του Στηβ Σίρτη έχει ως κύριο άξονα την ολοκληρωμένη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που θέτει ο ενημερωμένος υποψήφιος αγοραστής.

Η εξαιρετική σχέση τιμής/προϊόντος/εξοπλισμού είναι η πιο μεγάλη πρόκληση για τον αγοραστή, που καλείται να επενδύσει 20.900 ευρώ (στην έκδοση Evolution TCe 115 ίππων) για να αποκτήσει το νέο διαμάντι της Renault.

Το αμάξωμα είναι μεγαλύτερο από αυτό της προηγούμενης γενιάς, με μήκος 4,12 μ. (+67 χιλ.), ύψος 1,45 μ. (+11 χιλ.). Με μεγαλύτερους προβόλους και πιο φαρδύ εμπρός μετατρόχιο (+22 χιλ.).

Μόλις κάθισα στη θέση του οδηγού στην έκδοση Evolution full hybrid E-Tech 160 ίππων (στα 24.900 ευρώ), εντόπισα την αυξημένη ευρυχωρία, τη σύγχρονη εικόνα και την state of the art τεχνολογία.

Το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Μου αρέσει το μικρής διαμέτρου τιμόνι και στη δοκιμή παρατήρησα ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των στροφών (2,6 από 3,3), συμβάλλοντας στην πιο σπορτίφ εμπειρία οδήγησης και στην ευκολία στους ελιγμούς.

Το τιμόνι ενσωματώνει το πλήκτρο Multi-Sense για την επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης. Τα νέα καθίσματα από ανακυκλωμένα υλικά παρέχουν άνεση και καλή πλευρική στήριξη. Ανετα κάθονται τέσσερις υψηλόσωμοι ενήλικες. Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ στα 391 λίτρα και χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης.

Ο full hybrid E-Tech κινητήρας με ισχύ 160 ίππων και ροπή 260 Nm είναι η καλύτερη και η ισχυρότερη μονάδα στην γκάμα του Clio 6ης γενιάς.

Απαρτίζεται από έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 1.8 με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μία μπαταρία 1,4 kWh, νέο σύστημα ψύξης και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη.

Οπως διαπίστωσα, το εξαιρετικό γαλλικό σύνολο ανυπομονεί να απελευθερώσει τη μεγάλη ενέργειά του. Εχει γραμμική απόδοση και επιταχύνει γρήγορα (0-100 χλμ./ώρα σε 8,3’’, τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα). Χαμηλό επίπεδο θορύβου. Στη δοκιμή με γρήγορο ρυθμό οδήγησης έκαψε 6 λίτρα/100 χλμ. Εκπομπές CO2 89 γραμ./χλμ. (τιμή-ρεκόρ).

Η οδική συμπεριφορά ακολουθεί τη γαλλική σχολή όσον αφορά τα χαρακτηριστικά άνεσης, αλλά αμέσως γίνονται αντιληπτές από τον οδηγό η στιβαρή αίσθηση της κατασκευής καθώς και η δυνατότητα αμέσου ελέγχου του αυτοκινήτου.

Η πλατφόρμα CMF-B, οι σωστά ρυθμισμένες αναρτήσεις και το φαρδύτερο εμπρός μετατρόχιο του αυτοκινήτου συνδυάζονται για να προσφέρουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το κατατάσσω στην ανώτερη βαθμίδα της κατηγορίας των supermini. Θα ήθελα περισσότερο χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών.

Η γκάμα ξεκινά από τα 20.900 ευρώ (Evolution TCe 115 ίπποι), ενώ περιλαμβάνεται όφελος προωθητικού προγράμματος 500 ευρώ. Χρηματοδότηση με μηναία δόση 199 ευρώ.