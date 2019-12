Νέο VW Golf: Ο θρύλος επιστρέφει!

Η όγδοη γενιά του δημοφιλούς μοντέλου εντυπωσιάζει και προκαλεί

Του Σπύρου Ρέκκα

Την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πιο καινοτομικό αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο του κόσμου, το ολοκαίνουργιο VW ID.3, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης μού έδωσε την ευκαιρία να εκτιμήσω την επίσης καινούργια νέα γενιά του πιο αναγνωρίσιμου μοντέλου της, του θρυλικού Golf.

Στο Πόρτο της Πορτογαλίας, οδήγησα την όγδοη γενιά του μοντέλου που χαρακτηρίζει τη γερμανική φίρμα. Η οδήγηση έγινε με άσχημες καιρικές συνθήκες. Καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και χαμηλό βαρομετρικό σε όλη την περιοχή.

Από τα πρώτα χιλιόμετρα σε δρόμους με χαμηλή πρόσφυση, λόγω της βροχής, διαπίστωσα ότι το νέο πλαίσιο και οι αναθεωρημένες αναρτήσεις ήταν τα ισχυρότερα ατού του αυτοκινήτου για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στην κίνηση. Η compact κατασκευή, με την άριστη κατευθυντικότητα ακόμη και στις υψηλές ταχύτητες, με παρότρυναν να πιέσω περισσότερο το αυτοκίνητο. Οι απαγορευτικές ταχύτητες ήρθαν γρήγορα και το βραβευμένο μοτέρ βενζίνης 1.5 TSI 130 ίππων δεν έχασε την αναπνοή του, ακόμη και όταν σανίδωσα το γκάζι.

Προσέλαβα με όλες τις αισθήσεις μου τη σιγουριά για την ασφάλεια, τις ακαριαίες αντιδράσεις των αναρίθμητων ηλεκτρονικών συστημάτων και την ευχαρίστηση να χειρίζεσαι ένα εξελιγμένο αυτοκίνητο υψηλής ποιότητας.

Η νέα εποχή, όμως, επιβάλλει και τη ριζική αναδιάρθρωση των λειτουργιών του αυτοκινήτου. Eίναι το πρώτο μοντέλο στην κατηγορία που διαθέτει ένα εντελώς ψηφιακό hi-tech cockpit στον βασικό εξοπλισμό. Oι περισσότεροι διακόπτες είναι αφής. Με ένα άγγιγμα ελέγχεις τις πιο σημαντικές λειτουργίες, όπως την ενεργοποίηση των φώτων, τον κλιματισμό κ.ά. Η επέκταση της ψηφιακής οθόνης προς την αριστερή πλευρά είναι μια ακόμη καινοτομία του νέου Golf.

Το Innovision Cockpit (στάνταρ) περιλαμβάνει ένα ενοποιημένο πίνακα ελέγχου με ψηφιακά όργανα (Digital Cockpit) σε οθόνη 10 ιντσών, σύστημα Infotainment Composition σε οθόνη αφής 8.25 ιντσών, με 1.083 x 480 pixels και πολυλειτουργικό τιμόνι.

Ολα τα συστήματα ραδιοφώνου και πλοήγησης αποτελούν μέρος της τρίτης γενιάς του συστήματος Infotainment Matrix (MIB3) και συνδέονται με ηλεκτρονική μονάδα σύνδεσης (OCU) που διαθέτει eSIM.

Ο καινοτόμος φωνητικός έλεγχος ανταποκρίνεται στις φυσικές φωνητικές εντολές και είναι πολύ εύκολος στη λειτουργία του. Από τον βοηθό Alexa της Google ο οδηγός ζητά να αναπαραγάγει μουσική, να ελέγξει συμβατές έξυπνες οικιακές συσκευές ή να ανακτήσει πληροφορίες όπως ειδήσεις και καιρικές συνθήκες. Χάρη στο Mobile Key, το άνοιγμα και το κλείδωμα του αυτοκινήτου γίνεται από το smartphone. Τα We Connect και We Connect Plus προσφέρουν streaming μουσικής και εικόνας, internet radio και άλλες διαδικτυακές λειτουργίες. Το We Upgrade επιτρέπει την ενεργοποίηση λειτουργιών και συστημάτων, πριν από τη χρήση του αυτοκινήτου.

Λανσάρει την ευρύτερη γκάμα κινητήρων, 1.0 110 ίππων, 1.5 130 είτε 150 και ντίζελ 2.0 150, 5 νέες υβριδικές εκδόσεις (eTSI και plug-in hybrid). Ηπιες υβριδικές εκδόσεις 48 V, με ισχύ 81 kW, 96 kW και 110 kW. Η plug-in υβριδική έκδοση λανσάρεται με δύο επίπεδα ισχύος 204 ίππων και το ισχυρότερο GTE 245 ίππων.

Το λανσάρισμα του νέου VW Golf ξεκινά στο τέλος Φεβρουάριου του 2020. Η τιμή της βασικής έκδοσης με πρωτόγνωρο πλούσιο πακέτο εξοπλισμού καθορίστηκε στα 22.000 ευρώ (1.0 110 ίπποι).