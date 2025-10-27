Οικογενειακή και αξιόπιστη πρόταση - Real.gr

Στη θυρίδα της Skoda υπάρχει «χρυσάφι».

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Το οικογενειακό μοντέλο Octavia είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει να επιδείξει η τσεχική μάρκα στον τομέα των οικογενειακών μοντέλων με θερμικό κινητήρα. ΗSkoda το 1991 ιδιωτικοποιήθηκε εν μέρει και εντάχθηκε στον Ομιλο Volkswagen.

Με την ανανεωμένη Skoda Octavia Grand Coupe Sportline 1.5 TSI mHEV 150 ίππων DSG7 -την πιο όμορφη διαμόρφωση αμαξώματος της Octavia- πέρασα πολύ όμορφα και ειλικρινά δεν μου έλειψε τίποτα.

Κινήθηκα σβέλτα στο κέντρο παρά τον μεγάλο όγκο της (μήκος 4.698 χιλ.), πήγα ταξίδι στην Πάτρα, φόρτωσα τα εποχιακά φυτά για τον κήπο (μέχρι και μια μικρή ελιά χώρεσε) και μετέφερα όλο τον εξοπλισμό για τα θαλάσσια σπορ. Οι πολύ μεγάλοι εσωτερικοί χώροι (αποθηκευτική ικανότητα 600-1.555 λίτρα!) και τα νέα χαρακτηριστικά Simply Clever είναι το καλύτερο δώρο στον απαιτητικό οικογενειάρχη.

Οι Τσέχοι με την καθοδήγηση των Γερμανών διατήρησαν τα βασικά χαρακτηριστικά του best seller της Skoda και εφάρμοσαν ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης: Οπτική βελτιστοποίηση, καινούργιοι προβολείς LED Matrix δεύτερης γενιάς, επανασχεδιασμένο εσωτερικό, οθόνη infotainment 13 ιντσών και πρόσθετα βιώσιμα υλικά. Βελτιωμένη συνδεσιμότητα, νέες υπηρεσίες, αναβαθμισμένη εμπειρία χρηστών με βασιζόμενη σε τεχνητή νοημοσύνη αναγνώριση ομιλίας. Νέα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης.

Πλέον είναι πλήρες σε όλους τους τομείς. Να τονίσω την υψηλή ποιότητα της πλειονότητας των υλικών κατασκευής και την καλύτερη προσαρμογή.

Ο βενζινοκινητήρας 1.5 TSI 150 ίππων, με ήπια υβριδική τεχνολογία, παρέχει ροπή 250 Nm και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο DSG. Η ενέργεια που ανακτάται κατά το φρενάρισμα αποθηκεύεται σε μια μπαταρία ιόντων λιθίου 48 Volt, χρησιμοποιώντας μια υδρόψυκτη ιμαντοκίνητη γεννήτρια μίζας 48 Volt. Αυτό υποστηρίζει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης με μια έξαρση ηλεκτρικής ενέργειας ή επιτρέπει στην Octavia να κυλά ελεύθερα, με τον κινητήρα εντελώς σβηστό.

Οταν απαιτείται λιγότερη ισχύς, απενεργοποιούνται οι δύο κύλινδροι, χρησιμοποιώντας το ACT+, ώστε να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Ο υπερσυμπιεστής καυσαερίων turbo διαθέτει μεταβλητή γεωμετρία στροβίλου. Η ποσότητα της ενέργειας που παράγει καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του οικογενειάρχη. Σχετικά χαμηλή κατανάλωση(6,8 λίτρα/100 χλμ.) δεδομένου του όγκου και του βάρους του. Καλή οδική συμπεριφορά, υψηλά επίπεδα άνεσης στο ταξίδι, βελτιωμένη ηχομόνωση, στο ανώτατο όριο της κατηγορίας η ποιότητα κύλισης.

Θα ήθελα χαμηλότερη τιμή πώλησης. Κοστίζει 39.950 ευρώ. Η γκάμα ξεκινά από τα 26.950 ευρώ (1.5 116 ίπποι). Με όλο τον σεβασμό, συνιστώ στην ομάδα της Skoda να προβάλει πιο έντονα τα ατού της τσεχικής φίρμας και να θυμίσει στους υποψήφιους αγοραστές την πραγματική αξία της ευρωπαϊκής μάρκας.